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    全國高中物理探究實作競賽 屏女探討「光鬚」奪金獎

    當雷射光折射進入介質分布不均的泡泡膜，雷射光會發生散射，產生光鬚。（屏東女中提供）

    當雷射光折射進入介質分布不均的泡泡膜，雷射光會發生散射，產生光鬚。（屏東女中提供）

    2021/09/01 14:17

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東女中學生劉昀蓁、賴姿穎、鄭宛薰、吳宜蓁，在物理老師蘇俊銘指導下，參加2021第4屆「全國高中物理探究實作競賽」，以具創意的切入點、實驗設計等優異表現，獲得全國決賽金獎，相當不容易。

    屏東女中表示，全國高中物理探究實作競賽源自於國際物理辯論賽IYPT，目的是協助高中學子學習探究實作的方法，建構學習歷程，吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式，並鼓勵青年學子投入科學研究。

    組隊參加的學生，需先通過初賽「自然科素養測驗」與「實作測驗」，而實作測驗題目取材自國際物理辯論賽賽題，實作完成後繳交實驗書面報告與口頭報告，經評審評分後，分組前幾名才能參加全國辯論賽。

    校方指出，今年全國共200多隊參加初賽，每隊4至5人，由主辦單位分成10個賽題，每個賽題約30多隊，由主辦單位分配，各賽題經初賽選拔，擇優4隊進入全國決賽。

    屏女團隊以「茶碗蒸的滋味」為隊名，在「光鬚」賽題組的初賽實作測驗中，獲得分組第1名，晉級全國決賽，在全國賽中與台師大附中、台北私立薇閣中學等校進行交互辯論，最後獲得全國決賽「金獎」；其中鄭宛薰、劉昀蓁、賴姿穎並獲大會「最佳辯士獎」。

    屏女得獎學生表示，從6月收到材料包後展開設計、實驗，因應防疫，都各自在家中分工進行，並於每晚上線討論，主要探討平面肥皂泡膜的厚度對光鬚的影響等；最後能在暑假於線上決賽得到金獎，雖然意外，但十分開心，表達與探究的能力都有進步。

    屏東女中學生劉昀蓁（右起至左）、賴姿穎、鄭宛薰、吳宜蓁，在物理老師蘇俊銘指導下，獲2021「全國高中物理探究實作競賽」全國決賽金獎。（記者羅欣貞攝）

    屏東女中學生劉昀蓁（右起至左）、賴姿穎、鄭宛薰、吳宜蓁，在物理老師蘇俊銘指導下，獲2021「全國高中物理探究實作競賽」全國決賽金獎。（記者羅欣貞攝）

    屏女得獎學生利用主辦單位提供的材料設計實驗進行探究。（屏東女中提供）

    屏女得獎學生利用主辦單位提供的材料設計實驗進行探究。（屏東女中提供）

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