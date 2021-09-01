關心學生中午用餐 侯友宜︰不併桌共食不交談

新北市長侯友宜到板橋區新埔國中，關心學生戴口罩上體育課的情形。（新北市政府提供）

2021/09/01 13:54

〔記者林欣漢／新北報導〕今天開學日，新北市長侯友宜到板橋區新埔國中關心開學及防疫準備，包括全程戴口罩上體育課、學生中午用餐的情形，侯友宜強調用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板，期勉學子珍惜實體校園生活，健康上學、開心學習。

侯友宜提醒師生嚴謹落實防疫，在校期間全程戴口罩，像是無法避免肢體碰觸的體育課，請老師暫緩或調整授課模式，籃球課可由學生定點定位個人動作練習，讓學生拉開距離一個接一個進行運球投籃，學校設備器材也需避免共用或輪替前進行消毒。無法戴口罩的課程如音樂課吹奏類樂器，也需調整授課內容，例如中音笛課程改以音樂賞析及教師講解方式進行，學生課後回家自行練習吹奏，保護學生健康與安全。

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侯友宜到學校時適逢中午用餐時間，他也到教室檢視班級通風及使用隔板情形，同時了解同學防疫觀念，他強調用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板。此外，如果學校合作社無專人夾取開放性熱食暫不販售，飲水機也需加強清潔消毒並加註標示僅供裝水用，不得以口就飲。

侯友宜提醒學生開學要重新確認學習狀況，老師也要協助孩子完成課程銜接，更需珍惜得來不易實體校園生活，持續落實三級防護及健康5原則，保持社交距離並減少肢體接觸，維持高度警覺將健康情形隨時主動回報。

新埔國中校長郭月秀表示，學校教職員工及入校志工皆達已接種疫苗14天以上或提供3日內快篩陰性證明等條件，開學前已備妥午餐隔板，合作社暫停開放性熱食販售，因應教學防疫規範，部分藝能課程調整授課方式，上課戴口罩唱歌則不受影響。

另外，體育課調整個人器材以自行準備為優先，使用過器材在下課立即清消。課程設計部分，教師用快走與間歇方式取代慢跑熱身，並以定點定位個人動作練習為主，採分站體能定向運動設計。同時體育課搭配多元評量，提高學習態度配分比例並降低體能測驗比重，並增加混合教學作業比例，相關學習領域教師費心構思課程為新學期做準備。

教育局長張明文表示，新北市防疫停課規定比中央嚴格，凡出現確診，匡列者停課14天，全校預防性停課3天，觀察疫情及徹底清消；如有2例（含）以上確診，全校停課14天；幼兒園如有1例確診，全園停課14天，另外學校設有附幼及非營利幼兒園、公共托育中心、終身學習機構在校內者，如該機構發生確診停課，全校亦同步預防性停課3天。

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新北市長侯友宜到板橋區新埔國中，關心學生戴口罩上體育課的情形。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜到學校時適逢中午用餐時間，他也到教室檢視班級通風及使用隔板情形。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜到學校時適逢中午用餐時間，他強調用餐時不併桌共食、不交談，維持社交距離或使用隔板。（新北市政府提供）

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