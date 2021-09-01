南投長福實驗小學揭牌 縣內首座非原住民地區實驗小學誕生

南投縣國姓鄉長福實驗小學推廣的攀樹課程，鼓勵學生探索自然，也培養面對問題、解決問題的素養。（記者佟振國攝）

2021/09/01 13:38

〔記者佟振國／南投報導〕以推廣攀樹、探索大自然等多元課程的南投縣國姓鄉長福國小，歷經近3年籌備，今年8月正式轉型為縣內首座非原住民地區公辦公營實驗學校，今天開學並正式揭牌，實驗學校不僅可排除課綱之領域、節數等制式規定，規劃更多元彈性的教學，也能跨縣市、學區招生，廣納學子就讀，也讓偏鄉迷你小學脫胎換骨。

長福國小位於國姓鄉與台中市新社區交界處，近幾年來學校運用周遭環山資源豐富優勢，積極推動戶外探索，發展「攀樹、垂降、搭建樹屋」等體驗課程，探索大自然，將課堂帶出教室外，讓學童的學童無限延伸，也多次獲得教育部教學卓越獎。

請繼續往下閱讀...

但偏鄉小學仍受少子化衝擊，更需要多元、彈性、適性的教學環境，歷經近3年籌備，長福國小成功轉型為實驗小學，也是縣內第一所非原住民地區實驗學校，今天是開學日，「長福實驗小學」也正式揭牌。

縣府祕書長洪瑞表示，實驗小學在教學安排上更有彈性，可自行建構校本實驗課程，不受課綱領域、節數、固定班級等制式規定，同時還能跨縣市、學區招生，廣納有意願就讀的學子。

校長黃彥超也說，今年11名新生中本地生2人，其餘來自埔里、草屯等地，超過新生預計招生10人的目標值，2至6年級也有轉學生加入長福的大家庭，未來將以「探索挑戰、放眼國際」為主軸，提供真實的學習情境與經驗，全校學生也採週一至週五全日教學，參與校訂的多元探索、外語等課程。

長福實驗小學今天也與星光國際實驗教育簽訂姊妹校合作協議，加強2校學生交流、教育互惠，該校同樣是探索研究教育，並與芬蘭教育部、NASA、IB國際文憑認證等合作，未來星光教學資源也都會進到長福實驗小學。

學童在攀樹過程克服高度的恐懼。（記者佟振國攝）

歷經近3年籌備，南投縣長福實驗小學今正式揭牌，成為縣內首座非原住民地區公辦公營的實驗學校。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法