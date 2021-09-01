謠言終結站》RNA病毒打疫苗無效？ 查核中心：部份錯誤

近日網傳「RNA病毒打疫苗終究無效」、「AZ疫苗因利用黑猩猩腺病毒，易致血栓」，查核中心指出訊息為「部份錯誤」。示意圖。（資料照，記者許麗娟攝）

2021/09/01 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕各國政府持續推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，連帶使相關謠言甚囂塵上，近日網傳「RNA病毒不能隨便用疫苗，接種疫苗終究無效」、「AZ疫苗用黑猩猩腺病毒故易致血栓」，對此，查核中心證實傳言為「部分錯誤」。

近來，社群平台及通訊軟體流傳一段影片搭配文字宣稱，「新冠病毒就是RNA病毒，RNA病毒不可隨便打疫苗」、「當前的疫苗『絕對有效率只有1%～2%』，為何可以說到60%～94%呢？為何相差如此甚大，問題出在何處呢？」等。

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對此，「台灣事實查核中心」8月31日發布查核報告，針對數點爭議逐一釐清。其一，影片指稱RNA病毒容易變異，因它一直不斷變種，打疫苗是白做工，查核中心援引專家說法指出，和DNA病毒相比，RNA病毒確實較會變異，但也不會短時間內變異到疫苗立刻認不出來。以目前科學證據顯示，既有武肺疫苗對部分變種病毒株仍有保護效果，且可降低重症率和死亡率，故流言直接推論為「接種RNA病毒疫苗終究無效」，並不合理。

其二，傳言稱「AZ疫苗利用黑猩猩的腺病毒產生，所以很快會產生血栓」、「AZ最出名的副作用是血栓，台灣現在AZ（當天數據-7/20）打死417人」，查核中心表示，依據目前監測數據，腺病毒疫苗都有罕見血栓副作用通報，AZ疫苗是以黑猩猩腺病毒為載體，嬌生（Johnson & Johnson/Janssen）則是重組的人類腺病毒為載體，但目前的科學證據尚不能確認武肺疫苗產生罕見血栓的機轉。

其三，傳言提及當前的疫苗絕對有效率只有1%～2%，相對保護力是60%～94%，「相對保護力事實上是一個數學遊戲，用百分比除百分比來美化數據」，查核中心指出，相對風險降低（RRR）和絕對風險降低（ARR）是2種計算方式不同的保護力度量方式，在衡量疫苗影響力時，不同的計算方式是互補的而非矛盾。

報告提及，疫苗保護力本來多半就是用「相對保護率（RRR）」來看，意即在這群人中，有打疫苗跟沒打疫苗的人比，可以相對減少多少百分比的感染數，並非傳言所指「為了要美化保護率數字才用相對保護率」。

綜合以上資訊，相關網傳謠言為「部份錯誤」。

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