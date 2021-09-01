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    新北「汐止觀光夜市」和「汐止秀豐市場」不塑集點 一起愛環保

    民眾自備環保杯可獲得夜市商家優惠。（環保局提供）

    民眾自備環保杯可獲得夜市商家優惠。（環保局提供）

    2021/09/01 12:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局即日起至14日在「汐止觀光夜市」或「汐止秀豐市場」舉辦「夜市、市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，民眾只要自備購物袋、環保杯、環保容器或餐具等，到兩處不塑友善夜市消費，即可獲得兌換點數，集滿2點即可兌換環保衛生紙，同時享有折價或加量優惠，若忘了自備購物袋，可免費使用環保局提供的「reBAG袋袋相傳」環保袋回收箱的購物袋、紙袋或塑膠袋等，同樣享有折價或加量福利及兌換活動。

    環保局表示，「汐止觀光夜市」及「汐止秀豐市場」辦理為期兩週的「夜市、市場作伙迺 不塑集點i環保」活動，各攤商加入減塑行列，像是秀豐市場莠莠蔬果，提供自備購物袋給予折價或加量優惠，秀豐市場海鮮人家及明珠海鮮，提供購物袋給予5元折價優惠，汐止觀光夜市大嫂健康飲料店，提供使用環保杯給予加量福利，汐止觀光夜市亂亂切攤商也提供民眾自備環保容器送小菜福利。

    環保局指出，汐止觀光夜市及汐止秀豐市場亦設有「reBAG袋袋相傳」環保袋回收箱，讓消費者忘記帶購物袋時可自行取用，若家中有多餘且乾淨堪用的環保袋、塑膠袋或紙袋也可放置於回收箱內，詳細資訊請上新北i環保查詢。

    民眾自備環保容器，可享有折扣或加量福利。（環保局提供）

    民眾自備環保容器，可享有折扣或加量福利。（環保局提供）

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