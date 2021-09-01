《斯卡羅》引關注 民進黨立委促向國際推播優質台劇

立委林宜瑾（左三）、黃國書（左一）、伍麗華（左二）、林楚茵（右二）、許智傑（右一）1日於立法院舉行「追劇《斯卡羅》然後呢？新會期文化政策新挑戰」記者會。 （記者羅沛德攝）

2021/09/01 11:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕公視戲劇「斯卡羅」播出後引起許多族群與歷史討論，民進黨立委林宜瑾等人今天上午舉行記者會，呼籲新會期文化政策要上緊發條，為讓母語傳承，跨部會應加以整合，研議是否成立專責單位國家語言研究發展中心；為推廣台灣優質戲劇，文化部對內應鼓勵協助創作者，對外則要透過串流平台「Taiwan+」向國際推廣優質台劇。

民進黨立委林宜瑾今天邀集民進黨立委伍麗華、黃國書、林楚茵、許智傑在立法院召開記者會，林宜瑾表示，「母語斷，文化就滅」，公視戲劇斯卡羅播出後引發許多討論，讓台灣社會再度共同探討族群、歷史和文化議題，因此希望透過斯卡羅反省台灣文化政策未來的走向，該劇既反映台灣來時路，也揭示國家文化語言政策方向要好好討論。

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林宜瑾指出，國家語言發展牽涉範圍廣泛，跨部會積極協調也很重要，但是目前由文化部人文及出版司統籌的國家語言發展工作是否充足？是否要指定專責單位來推動？假設有專責單位國家語言發展中心成立，該如何和其他部會配合才能促進跨部會協調溝通？各部會的分工、資源共享都應有清楚規劃。

伍麗華表示，希望透過學校教育，找回原住民文化語言主體性，所以她提出原住民族學校法，期待從老師到學生都有機會使用自己的族語進行教學，培育畢業後會說族語的孩子；她也針對國家語言發展法提出修正案，確保孩子從國小到高中各年級都能享有學習族語的權益，目前修正案尚未通過，希望各部會可以堅持，也要求原民會和語發基金會及教育部，擴大辦理族語學前扎根政策。

黃國書表示，斯卡羅顯示認識台灣不能缺少世界史的角度，也讓台灣人透過戲劇作品了解台灣史，文化部應協助創作者和研究者合作，持續鼓勵原住民題材的作品，文化部可以跨部會和原民會、教育部和客委會，希望未來還有更積極的作為。

林楚茵指出，台灣擁有最好的華語自由創作環境，中國廣電總局則是下了很多禁令，但是看到近期許多台劇作品都遇到同樣的困境，拍完以後對外卻沒有展銷管道，好的作品要讓世界看見，協助創作者向外推銷作品是文化部和文策院的當務之急，所以「Taiwan+」國際影音串流平台不能僅止於架設網站和上架台灣英文新聞，更應該將台灣特色內容上架，才能啟動台灣與世界的對話。

許智傑表示，斯卡羅引發收視熱潮，如此優良的戲劇作品，應該能創造更多附加價值，並讓更多國人認識屬於台灣的文化、歷史與故事，文策院成立以前都是用補助觀念現在應該轉成商業模式，例如未來可以推動互動式遊戲，讓原創劇本更有延續；效法日劇推出多元周邊商品，創造商機與討論話題；最後也可以推出追劇旅遊行程，為國旅市場帶來新氣象。

文化部人文及出版司長陳瑩芳表示，國家語言發展法正式公布施行後就著手進行語言調查，並給予不同部會相關職責；語言學習也不只在學校場域，還要在社會各場域的推動，文化部有扶植內容創作、營造講母語的友善環境，今年召開國家語言發展會議，已經完成8場論壇，今年10月會整合論壇意見，邀集各部會討論推出具體政策，提出中長程計畫加以推動。

文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿表示，影視部分的跨部會整合，今年前瞻計畫有跟原民會合作爭取預算，執行原住民重大歷史事件田野調查記錄，未來除了可以讓各界知道各族群歷史，也會拍攝紀錄片安排部落巡迴播出和座談，「Taiwan+」於8月30日已經開播，這也是一個渠道讓大家認識台灣戲劇，未來執行團隊也會繼續尋找優質台灣戲劇向國際推播。

立委林宜瑾（左三）、黃國書（左一）、伍麗華（左二）、林楚茵（右二）、許智傑（右一）1日於立法院舉行「追劇《斯卡羅》然後呢？新會期文化政策新挑戰」記者會。 （記者羅沛德攝）

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