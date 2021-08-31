後龍3寶甘藷徵選專屬LOGO 盼助行銷

後龍3寶「甘藷」自銷沒包裝，鎮公所徵選出LOGO盼助行銷。（記者蔡政珉攝）

2021/08/31 20:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮濱海因地質屬於砂質土，盛產西瓜、花生、甘藷，也被稱為後龍3寶，是當地重要農作物與農民經濟來源。今年因疫情爆發，許多農產品都透過宅配行銷，但後龍鎮甘藷因無專屬甘藷標章，農民僅能先簡單包裝販售。後龍鎮公所為提升產品賣相，推出徵選LOGO，希望協助民眾行銷。

後龍鎮公所指出，後龍鎮的甘藷遠近馳名，以往農民會在交通幹道附近擺攤，不少遊客也慕名而來購買。但今年受到疫情影響，行銷模式也改變，多改為簡易紙箱打包寄送。

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後龍鎮公所考量，若能讓包裝更加精美，透過設計包裝盒可以更好地行銷甘藷，畢竟甘藷農目前只能拿其他紙箱或是米粉袋等寄送產品，而後龍鎮為全台前3的甘藷產地，才廣邀設計、廣告公會與設有相關學系的大專院校，共250件作品參選，經2個多月後選出第1名。

後龍鎮公所指出，未來會與農會、雜糧產銷班結合，讓後龍甘藷擁有專屬的包裝，也能讓消費者購買時能更清楚所購置的是後龍甘藷。

後龍鎮甘藷種植面積約227.7 公頃，以台農57號、66號、桃改1號等品種為主，年產量約5000公噸，向來受到消費者喜愛。

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