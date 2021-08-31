為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    後龍3寶甘藷徵選專屬LOGO 盼助行銷

    後龍3寶「甘藷」自銷沒包裝，鎮公所徵選出LOGO盼助行銷。（記者蔡政珉攝）

    後龍3寶「甘藷」自銷沒包裝，鎮公所徵選出LOGO盼助行銷。（記者蔡政珉攝）

    2021/08/31 20:54

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮濱海因地質屬於砂質土，盛產西瓜、花生、甘藷，也被稱為後龍3寶，是當地重要農作物與農民經濟來源。今年因疫情爆發，許多農產品都透過宅配行銷，但後龍鎮甘藷因無專屬甘藷標章，農民僅能先簡單包裝販售。後龍鎮公所為提升產品賣相，推出徵選LOGO，希望協助民眾行銷。

    後龍鎮公所指出，後龍鎮的甘藷遠近馳名，以往農民會在交通幹道附近擺攤，不少遊客也慕名而來購買。但今年受到疫情影響，行銷模式也改變，多改為簡易紙箱打包寄送。

    後龍鎮公所考量，若能讓包裝更加精美，透過設計包裝盒可以更好地行銷甘藷，畢竟甘藷農目前只能拿其他紙箱或是米粉袋等寄送產品，而後龍鎮為全台前3的甘藷產地，才廣邀設計、廣告公會與設有相關學系的大專院校，共250件作品參選，經2個多月後選出第1名。

    後龍鎮公所指出，未來會與農會、雜糧產銷班結合，讓後龍甘藷擁有專屬的包裝，也能讓消費者購買時能更清楚所購置的是後龍甘藷。

    後龍鎮甘藷種植面積約227.7 公頃，以台農57號、66號、桃改1號等品種為主，年產量約5000公噸，向來受到消費者喜愛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    產地直送當季好味道 健康甘藷特價宅配到家
    2021/08/21 18:33

    產地直送當季好味道 健康甘藷特價宅配到家
    健康網》控體重、降熱量吃它就對了 甘藷的價值與迷思
    2020/12/05 16:30

    健康網》控體重、降熱量吃它就對了 甘藷的價值與迷思

    華麗卡司助陣 漫威尚氣全新武打鉅作
    甘藷甜度與西瓜一樣 林均毅獲選金山甘藷王
    2018/08/14 14:20

    甘藷甜度與西瓜一樣 林均毅獲選金山甘藷王
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播