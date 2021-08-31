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    LINE訊息「收回按成刪除」怎麼解？官方公布補救妙招

    台灣人最常使用的通訊軟體就是LINE。（彭博）

    台灣人最常使用的通訊軟體就是LINE。（彭博）

    2021/08/31 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人最常使用的通訊軟體就是LINE，若不慎傳錯訊息，該軟體也有「收回訊息」功能，相當便民。不過若是今天不小心將要「收回」的訊息「刪除」了，還有機會補救嗎？LINE官方公布了解答。

    根據LINE官方部落格的文章說明，首先要先分清楚「刪除」與「收回」的區別。「刪除」指的是「刪除自己聊天室中所看見的訊息內容」，對方的聊天室訊息則不會被影響，也不會收到通知。LINE補充說明，會用到此功能的情境可能是有時要整理聊天紀錄，刪除較不重要的內容，或是保持截圖畫面整潔等等。

    「收回」指的則是，若不小心傳錯訊息，想要取消傳送時，就可以按下該選項。不過有一點要注意，那就是只能「收回自己24小時內發送的訊息」，而對方聊天室會同時顯示收回，訊息收回後會在視窗留下「您已收回訊息。」的文字。需要特別注意的是，若是對方LINE的軟體版本過低，就不支援收回訊息功能。

    關於不小心將要「收回」的訊息「刪除」，官方也給出解答，因為刪除訊息只針對該裝置，如果剛好有電腦版或其他裝置的LINE，建議馬上登入，找到剛剛不小心按到刪除的訊息（其他裝置還看得見），就可以按下收回訊息。

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