「維修權益條款」修法 公聽會正、反意見交鋒

民進黨立委邱議瑩、邱志偉、何欣純、蔡易餘今天邀集政府單位及專家學者召開公聽會，討論專利法「維修權益條款」修法事宜。（記者謝君臨攝）

2021/08/31 18:31

〔記者謝君臨／台北報導〕鑑於各界討論「維修權益條款」聲音與日俱增，民進黨立委邱議瑩等人今天於立法院召開公聽會，討論「專利法」修法事宜。贊成納入維修權益條款者，以消費者權益、國內產業及勞工權益發展支持修法；反對者，則以單一訴訟事件就貿然修法，違背政府鼓勵研發創新、影響外商投資意願為由，不支持修法。

民進黨立委邱議瑩、邱志偉、何欣純、蔡易餘今天邀集政府單位及專家學者召開公聽會，討論專利法第136條條文修正草案。修法提案人邱議瑩說，增訂維修免責條款，讓民眾和台灣汽車零組件廠能在不違反專利法的情況下，生產、銷售、使用未經原廠授權的副廠零件，使民眾有選擇正副廠零件的自由

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針對立委提案修法導入維修免責條款，智慧財產局說明，外商來台投資、產業研發創新均與智財保護環境息息相關，維修免責條款恐引發架空設計專利保護、背離政府「創新立國」的政策。對於修法，國內汽機車產業尚無共識，反對者擔心中國和東南亞副廠零件傾銷台灣，損害國內產業利益。

智慧局說，我國汽車零件主要以出口為主，而美國為最大出口國，美國經過多次立法引進維修免責均鎩羽而歸，修法恐仍無法解決出口問題。台灣未發生原廠壟斷市場，消費者無法使用副廠件致零件價格高漲問題。若真的發生，也有公平法可以處理。維修免責條款屬跨部會的議題，仍須審慎整體評估。

國立陽明交通大學科技法律學院教授劉尚志說，維修權益條款之所以必須制定，是因為汽車零件外觀設計所獲得的權利，在新車市場受到保護後，不當地延續到汽車售後市場，使得消費者在維修零件的選擇造成過度限制，也不利於汽車零件產業的發展。條款制定對產業創新、經濟發展與消費者權益，能有適度平衡。

東吳大學法學院助理教授章忠信認為，專利法採屬地主義，我國專利法單方面開放維修免責條款，外國沒有開放，則國產零件依舊不能外銷，其他地區低價或劣質零件反而可以進入本地市場，得失之間，大家要想清楚。

律師王雅泠表示，維修權益條款的核心價值，是在汽車原、副廠零件充分競爭的維修市場中，給予消費者自由選擇的機會。台灣民眾對副廠零件的接受度超過64％、支持維修權益條款入法更高達99％，卻始終無作為，若待汽車原廠大舉來台，消費者無奈僅得接受價差最高達19倍的原廠零件，成為立法延宕的犧牲者。

台大法律系教授李素華指出，「產業升級、產業轉型、發展高附加價值產業」絕非口號，尊重專利權及創新研發者的努力，是前進與努力的第一步。立法機關及行政機關不應該為了確保「賓士車」或「進口車」車主的低價維修權益，因而犧牲國內產業轉型與升級的方向與步驟。

虎山實業公司總經理陳映志說，台灣汽車售後零件產業穩坐世界第一，年產值均維持2000億元以上並持續成長，對台每年GDP貢獻近 3000億。整體產業鏈包括3400家以上製造商、維修車廠、外銷貿易、代工中小企業等。維修權益條款能創造公平開放的競爭市場環境，免於國外車廠壟斷售後維修市場。

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