被控剽竊防疫「TAIWAN BOX」 許秉毅：有改善不足處

對於被影射剽竊「TAIWAN BOX」，許秉毅發聲明稱，由他及研發團隊提出專利申請的防護箱，是基於邱豑慶團隊所發明的防護箱的架構，並對所發現的不足點加以改善。（資料照）

2020/10/13 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕由偏鄉醫師賴賢勇、邱豑慶、黃致遠與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」抗疫防護插管箱受到國際醫界肯定使用，但近日卻傳出疑似「被發明」事件，遭影射剽竊的台南市安南醫院副院長許秉毅對此發聲明稱，由他及研發團隊提出專利申請的防護箱，是基於邱豑慶團隊所發明的防護箱的架構，並對所發現的不足點加以改善，對於在智慧局正式對外公告前就主動向外披露尚未公開的專利內容也表達歉意，但強調專利法所保護的專利，也包括利用自然法則對現有物品或方法的改進。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，我國持續援外，由邱豑慶團隊與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」，在屏縣府捐贈的防疫物資中最受國際醫界肯定使用，不過邱豑慶近日指出，申請過美國專利以及FDA認證PPB的「TAIWAN BOX」一個插管箱都沒有對外賣就申請專利捐贈到世界各地，包含3位醫師、屏東縣府、萬久平公司沒有任何一方營利，不料竟變成「人家口中的小發明？還歡迎各家廠商跟他聯絡」，且被指涉的醫師還刪除相關圖文。

請繼續往下閱讀...

對於引發外界爭議，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅發表聲明指出，由他及研發團隊提出專利申請的醫療防護箱，是基於邱豑慶團隊所發明的抗疫防護箱（Taiwan Box）的架構，並對所發現的不足點加以改善，他強調專利法所保護的專利，包括利用自然法則對現有物品或方法的改進，針對現有產品經過功能性或結構改良而申請專利者，若符合相關規定亦可獲准專利，並指他與團隊申請的專利說明書中，有清楚說明習知的醫療防護箱的不足，以及創作的改良動機，並稱部分民眾不察誤稱他及團隊剽竊是不實指控，對此他及團隊成員深感遺憾。

許秉毅也提到，他及團隊於今年7月16日向經濟部智慧財產局提出專利申請，並於9月10日收到核准處分書，且也已繳納領證費，對於因思慮不周，在智慧局正式對外公告前就主動向外披露尚未公開的專利內容深表歉意。許秉毅也說，針對其申請的專利也將確認是否確實具有新穎性及進步性等實體專利要件，未來在使用時也會注意不侵害邱豑慶團隊的專利權。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

偏鄉醫師賴賢勇、邱豑慶、黃致遠與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」。（資料照，記者蔡宗憲翻攝）

邱豑慶發文痛批指許姓醫師竟然發文「發明」，痛批一群人專利「被發明」。（資料照，記者蔡宗憲翻攝）

邱豑慶發文痛批專利「被發明」。（資料照，記者蔡宗憲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法