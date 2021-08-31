北市擴大近1.6萬機車格收費 議員轟：中央紓困、柯文哲搶錢

台北市政府自昨起針對市中心捷運站點周邊1萬5900格機車格擴大收費，北市議員游淑慧批評，中央正在紓困，但市長柯文哲卻對人民「搶錢」。（記者鄭名翔攝）

2021/08/31 16:15

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府自昨起，針對市中心捷運站點周邊1萬5900格機車格擴大收費，北市議員游淑慧批評，疫情重創民生經濟，許多基層百姓生計陷困境，中央正在紓困，但市長柯文哲卻對人民「搶錢」，要求市府暫緩收費；北市交通局表示，明起即有機車轉乘優惠的配套措施上路，減輕民眾負擔。

柯文哲積極推動機車格停車收費，針對捷運站周邊500公尺內、寬度12公尺道路的機車格逐步擴大實施，繼去年將捷運板南線、淡水信義線納入收費後，昨起捷運松山新店線、文湖線、中和新蘆線於市中心站點周邊的1萬5900格機車格也開始收費。

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游淑慧表示，北市甫歷經武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重創，民生凋敝百業待興，統計至8月中計有1161家企業通報放無薪假、受影響勞工高達1萬7704人，許多基層民眾生活陷入困境，但柯文哲一邊稱現階段優先紓困，轉身卻又擴大停車收費，形同向民眾「搶錢」。

游淑慧指出，中央正準備發5000元的振興券，但北市通勤機車族1年約要上繳給市府5000元停車費，如今收費範圍再擴大，近來屢接到民眾陳情，批市府向基層人民收「生活費」；游淑慧要求，柯文哲應言行合一，當前首重紓困，不該再增加市民負擔，應暫緩實施收費政策，先度過疫情衝擊。

北市停車管理工程處主任秘書王湮筑說明，停車收費基於使用者付費精神，但市府也規劃配套優惠，除原針對送貨、業務等特殊停車需求行業推出的全市每日1張單、400元機車月票線上支付再折100元、電動機車免費外，機車轉乘優惠也於明天上路，凡使用收費停車格再轉乘捷運，以悠遊付支付即可折扣5元停車費，減輕民眾負擔。

北市捷運周邊停車格擴大收費，交通局表示，明起即有機車轉乘優惠的配套措施上路，減輕民眾負擔。（記者鄭名翔攝）

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