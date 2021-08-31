中市花數百萬設觀光網站 議員批未深入地方太陽春

市議員何文海批中市府的觀光網站、APP根本未深入地方，太過陽春。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/31 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府建制觀光旅遊網，及大玩台中APP整合線上觀光資源，但市議員何文海、楊典忠今天在市議會指出，近日接獲民眾反應，台中市觀光旅遊網對於南屯區的旅遊介紹相當陽春，行程竟未列入豐樂公園、萬和宮裡的麻芛文化館等，未將地方重要特色納入。觀旅局長韓育琪表示，會多加強推廣深入在地特色觀光。

何文海今天在市政總質詢表示，台中市政府建制觀光旅遊網及大玩台中APP整合線上觀光資源，結合國際旅遊社群TripAdvisor評論網站客觀評價功能，提供遊客查詢本市旅遊相關圖文資訊，還結合GPS及智慧交通服務功能，介接iBike、公車動態、停車場即時資訊，提供智慧觀光整合服務，為此，市政府今年編列350萬元預算，為營運台中市觀光旅遊網，與辦理國內外電子平面廣播等媒體行銷等費用250萬元。

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何文海表示，近日接獲民眾反應，台中市觀光旅遊網對於南屯區的旅遊介紹相當陽春，網站中南屯區的介紹3天旅遊行程為第一天筏子溪河濱公園→彩虹眷村→南屯老街→清真恩德元餃子館，第二天為文心森林公園→Pizzeria L'Angolo角度義棧→吃茶三千，第三天為楓樹社區誠實商店→黎明新村→山色Shanse→Fooki Coffee Roasters。

何文海痛批，這樣的內容未免太過於空洞敷衍，完全感受不到南屯區的特色文化，而且不只南屯區，台中市其它地區也是如此，網站內容中並未深入介紹各地區域特色，對於當地的文化古蹟廟宇都沒有詳加介紹，周邊特色文化小吃美食也未多加説明。

網站內對於文化旅遊只介紹國立台灣美術館、彩虹眷村、草悟道、圓滿戶外劇場、亞洲大學現代美術館、勤美術館單一大型地點，另外點對點的交通方式，還需要另外查詢相當不方便。

何文海表示，市府應向台北市政府觀光網站學習，把台中市各區特色以及文化建築人文美食，都應包含其中。

他建議觀光旅遊局可以參考當地里長意見，或與該地方文化館合作，與在地連結，例如南屯區麻薏文化館周邊就有文昌公廟、南屯老街、南屯市場與市場內的美食都是特色。

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