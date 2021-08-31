為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市花數百萬設觀光網站 議員批未深入地方太陽春

    市議員何文海批中市府的觀光網站、APP根本未深入地方，太過陽春。（記者蘇金鳳攝）

    市議員何文海批中市府的觀光網站、APP根本未深入地方，太過陽春。（記者蘇金鳳攝）

    2021/08/31 16:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府建制觀光旅遊網，及大玩台中APP整合線上觀光資源，但市議員何文海、楊典忠今天在市議會指出，近日接獲民眾反應，台中市觀光旅遊網對於南屯區的旅遊介紹相當陽春，行程竟未列入豐樂公園、萬和宮裡的麻芛文化館等，未將地方重要特色納入。觀旅局長韓育琪表示，會多加強推廣深入在地特色觀光。

    何文海今天在市政總質詢表示，台中市政府建制觀光旅遊網及大玩台中APP整合線上觀光資源，結合國際旅遊社群TripAdvisor評論網站客觀評價功能，提供遊客查詢本市旅遊相關圖文資訊，還結合GPS及智慧交通服務功能，介接iBike、公車動態、停車場即時資訊，提供智慧觀光整合服務，為此，市政府今年編列350萬元預算，為營運台中市觀光旅遊網，與辦理國內外電子平面廣播等媒體行銷等費用250萬元。

    何文海表示，近日接獲民眾反應，台中市觀光旅遊網對於南屯區的旅遊介紹相當陽春，網站中南屯區的介紹3天旅遊行程為第一天筏子溪河濱公園→彩虹眷村→南屯老街→清真恩德元餃子館，第二天為文心森林公園→Pizzeria L'Angolo角度義棧→吃茶三千，第三天為楓樹社區誠實商店→黎明新村→山色Shanse→Fooki Coffee Roasters。

    何文海痛批，這樣的內容未免太過於空洞敷衍，完全感受不到南屯區的特色文化，而且不只南屯區，台中市其它地區也是如此，網站內容中並未深入介紹各地區域特色，對於當地的文化古蹟廟宇都沒有詳加介紹，周邊特色文化小吃美食也未多加説明。

    網站內對於文化旅遊只介紹國立台灣美術館、彩虹眷村、草悟道、圓滿戶外劇場、亞洲大學現代美術館、勤美術館單一大型地點，另外點對點的交通方式，還需要另外查詢相當不方便。

    何文海表示，市府應向台北市政府觀光網站學習，把台中市各區特色以及文化建築人文美食，都應包含其中。

    他建議觀光旅遊局可以參考當地里長意見，或與該地方文化館合作，與在地連結，例如南屯區麻薏文化館周邊就有文昌公廟、南屯老街、南屯市場與市場內的美食都是特色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    議員質疑行銷觀光「睡著了」 中市府：新方案即將推出
    2021/03/20 20:15

    議員質疑行銷觀光「睡著了」 中市府：新方案即將推出
    議員轟行銷台中卻介紹彰化景點 台中觀旅局︰旅遊達人專業觀點
    2020/05/20 14:57

    議員轟行銷台中卻介紹彰化景點 台中觀旅局︰旅遊達人專業觀點

    昇恆昌週年慶打折打到心驚驚 9/1搶先開跑
    「台中入境，一程多站」 中市府攜業者推新旅遊模式
    2018/04/13 16:36

    「台中入境，一程多站」 中市府攜業者推新旅遊模式
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播