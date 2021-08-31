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    新北司法園區進駐土城彈藥庫 都計案獲內政部審議通過

    新北市司法園區與台北看守所等矯正機關，將搬遷進駐土城彈藥庫，都市計畫案經內政部都市計畫委員會審議通過。（城鄉發展局提供）

    新北市司法園區與台北看守所等矯正機關，將搬遷進駐土城彈藥庫，都市計畫案經內政部都市計畫委員會審議通過。（城鄉發展局提供）

    2021/08/31 14:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕土城彈藥庫一帶早期為軍事管制區，軍方遷移後，解除禁限建管制，新北市政府配合中央政策規劃司法園區，辦理擴大土城都市計畫，今天經內政部都市計畫委員會審議通過，同時取得司法園區及北土城清水交流道工程所需用地，未來台北看守所、新北地方檢察署與新北地方法院等機關將進駐土城彈藥庫，並紓解國道3號交通壅塞問題。

    新北市政府城鄉發展局綜合規劃科長張琬如表示，因應位於土城的台北看守所等矯正與司法機關腹地不足，原國防部管有的土城彈藥庫搬遷後，釋出公有土地，並考量土城都市計畫都市發展壓力及兼顧生態保育需求，將鄰近非都市土地一併納入都市計畫，達到土地有效利用與管制。

    全區計畫面積84.07公頃，區段徵收面積約64.84公頃，其中劃設8公頃司法園區專用區，將由新北地方法院與新北地方檢察署進駐辦公，另有14公頃機關用地，提供矯正機關搬遷，其他包括住宅區14公頃、商業區5公頃等；此外，配合北土城交流道規劃興建，留設15公頃高速公路用地，預計2023年交付土地給交通部高公局。

    張琬如指出，公開展覽期間，有民眾陳情希望將土城區和平路以南的非都市計畫土地排除開發範圍，經市府考量後，決定不納入計畫範圍，維持現況農業使用，以保護自然生態，全案由內政部地政司主導開發，預計年底前辦理再公展後，報請內政部核定。

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