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    中研院研究：海洋生態受聲景影響 籲深海採礦環評納入

    中研院生物多樣性中心助研究員林子皓與跨國團隊研究發現，深海海域較沿近海更容易受到聲景影響，呼籲深海採礦的環境評估應該也要納入聲景監測，以保護海洋的多樣性生態。（中研院提供）

    中研院生物多樣性中心助研究員林子皓與跨國團隊研究發現，深海海域較沿近海更容易受到聲景影響，呼籲深海採礦的環境評估應該也要納入聲景監測，以保護海洋的多樣性生態。（中研院提供）

    2021/08/31 12:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕許多國家已將採稀土、稀少重金屬的目光從資源有限、受國家領土寡占的陸地轉向深海，中研院生物多樣性中心助研究員林子皓團隊和國際合作發現，深海相較人口活動密集、鄰近國際航道的沿近海，更容易受到人為噪音干擾影響聲景特性，進而影響海洋環境生態，建議未來國際深海採礦的環境影響評估應納入聲景監測。

    各種聲音疊加起來形成的景觀稱為「聲景」，林子皓表示，聲景特性會隨著棲地環境、生物群聚而改變，過去研究已證實，部分無脊椎動物如珊瑚的幼生體等，會倚靠海中的聲音來尋找適合的棲地。

    為了瞭解人為噪音將如何影響深海生態系的聲景特性，該團隊和日本國立研究開發法人海洋研究開發機構（JAMSTEC）、笹川平和財團海洋政策研究所 （OPRI） 等機構進行跨國合作研究，運用「深海SHINKAI 6500」載人潛水調查船、「江戶之子EDOKKO MARK I」無人探查機等深海研究平台搭載自動錄音系統，在日本北陸地方外海 （海洋微光層，水深250-1011公尺）、駿河灣（半深海帶，水深1686公尺）、水曜海山（深海熱泉，水深994-1384公尺）、南鳥島海域（深海平原，水深5500公尺）4處，從250公尺到5500公尺水深的海底進行深海聲景的調查研究。

    研究結果發現，深海的聲景有明顯地理差異，在深海熱泉口可以偵測到伴隨噴發活動產生的低頻聲音，深海平原比其他海洋環境更為安靜，但仍可聽到生物群聚的集體合唱；相較於鄰近國際航道、人為活動密集地區的沿近海域，位處遠洋的深海熱泉、深海平原，其聲景特性更容易受到人為噪音干擾而改變。

    林子皓表示，研究發現可透過水下聲景來預測深海棲地的現況，長期監測聲景動態以追蹤深海生態的變化趨勢，還可以評估深海生態系的健康度與恢復力。

    他進一步指出，因各國已將採礦目光從陸地轉向深海海洋，如日本已經在深海試採稀少金屬礦成功，韓國也成立相關公司投入，但長期以來人類對於深海的了解尚不及宇宙，雖然聯合國國際海底管理局對於公海海域採礦等有規範，也有國際海床組織對欲採深海礦物的公司發給採礦證照，但若在深海採礦，揚起的塵土除了影響海域的混濁度外，產生的噪音也將對生態有影響，但目前評估還未納入聲景監測，但聲景不只影響採礦地區的生態，衝擊範圍可能還會橫跨數國家海域。

    該研究已於8月25日刊登於《湖沼學與海洋學》國際期刊。

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