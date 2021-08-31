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    新北今年第6座陸橋拆除 新店錦秀陸橋服務43年功成身退

    新北市今年第6座拆除的新店區錦秀陸橋有43年歷史，8月28日清晨功成身退。圖為拆除後重現天際線。（工務局提供）

    新北市今年第6座拆除的新店區錦秀陸橋有43年歷史，8月28日清晨功成身退。圖為拆除後重現天際線。（工務局提供）

    2021/08/31 12:18

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年預計拆除6座以上人行陸橋，目前已經達標，第6座拆除的新店區錦秀陸橋有43年歷史，8月28日清晨功成身退，為避免影響交通，養護工程處利用夜間拆除錦秀陸橋大樑，安康路三段視線豁然開朗，重現天際線，全部工程預計9月1日完工。

    養工處說明，此次拆除工程依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由新店區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才會進行拆除。錦秀陸橋拆除後，未來將設置QR Code地磚，並於養工處官網建立橋誌，紀錄陸橋的歷史。

    工務局指出，隨著高齡化社會來臨，「以人為本」的交通理念建立，在先進國家的城市，大部分的天橋及地下道「只拆不建」，提升市容景觀與友善人行環境，也降低陸橋維護經費，達到市府及在地居民雙贏局面。

    養工處表示，錦秀陸橋是新北市升格以來拆除的第36座人行陸橋，拆除完畢後，全市將剩下118座人行陸橋，年底前規劃拆除新店區新店陸橋與安忠陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理拆除評估作業，落實人本環境的施政目標。

    新北市新店區錦秀陸橋有43年歷史，因使用率低，影響市容景觀，市府進行拆除作業。圖為拆除前。（工務局提供）

    新北市新店區錦秀陸橋有43年歷史，因使用率低，影響市容景觀，市府進行拆除作業。圖為拆除前。（工務局提供）

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