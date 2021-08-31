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    1只貨櫃奬金8萬 高雄國際貨櫃藝術節徵求異世界

    2021高雄國際貨櫃藝術節最高獎金8萬元，圖為歷年作品。（高雄市美術館提供）

    2021高雄國際貨櫃藝術節最高獎金8萬元，圖為歷年作品。（高雄市美術館提供）

    2021/08/31 12:13

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕2021高雄國際貨櫃藝術節將於高雄市立美術館舉辦，徵求12件作品，最高獎金8萬元，歡迎各方好手用模型貨櫃打造異世界。

    疫情並未影響貨櫃藝術節舉辦期程，高雄市美術館長李玉玲今天表示，從2001年起開辦已20年，今年以「2021高雄國際貨櫃藝術節－貨櫃異／藝世界」為題，打破以往對貨櫃沉重巨大意象，邀請民眾用模型貨櫃打造心中異世界，讓貨櫃意象扭曲、膨脹、漂浮及奇幻，甚至是多變又閃閃發亮。

    模型徵件計畫邀請藝術、建築、空間相關科系師生，或一般民眾皆可報名，每位參賽者（含團隊組及成人）限參與1組（件）作品，不限材質、結構及表現方式，但以符合一般20呎或40呎貨櫃的15分之1適中縮小比例為宜。

    高美館指出，任何關於奇幻想像，例如阿凡達生態科幻、星球初始萬物孕生、小叮噹奇妙宇宙，或雷神索爾阿斯嘉特王國都可以是靈感來源，邀請參觀者透過幻化模型貨櫃來實現心中異想世界。

    承辦人員強調，9月13日（週一）至30日（週四）期間收件，第一名頒發獎金8萬元、第二名2萬元、第三名1萬元、優選5位各獲5千元，12件作品將於貨櫃藝術節展出，簡章可於高美館網站服務專區／檔案下載索取。

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