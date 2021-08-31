桃捷迎接開學通勤新鮮人 5天通勤半價優惠再送2天免費搭

桃園大眾捷運公司9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」，票面分為晨光白、文青咖2種顏色的圖案。（記者陳恩惠翻攝）

2021/08/31 12:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕明天是全國高中以下學校開學日，桃園大眾捷運公司為迎接9月開學通學族及恢復正常上班的通勤族，下週一（6日）起直到12月5日推出「5天通勤優惠票專案」，只要購買桃捷新推出的這項限期優惠，不但可依購買搭乘區間享有5折優惠票價，桃捷加送2天免費搭乘，也就是開卡後可連續使用7天，區間不限次數搭乘，還是張不記名票卡，最晚可使用至年底截止，對必須搭乘桃捷的通學、通勤族來說，可省卻大半交通費，真的相當超值。

桃捷公司說明，這項限期超值優惠的「5天通勤優惠票專案」，以通勤旅客固定由A8長庚醫院站搭乘至A1台北車站為例，單程票價1趟70元，1天來回交通費基本為140元、上班5天票價高達700元，若是週休2日的上班族購買這張限期優惠票卡，搭乘5天只需花350元，換算平均單趟車資只要35元，相當於原本車資打5折；若7天內每天都搭桃捷，平均單趟車資只要25元，等於原票價打3.5折，比搭乘客運前往台北更為便宜，而且速度更快，30分鐘便可抵達台北車站。

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桃捷公司表示，桃園機場捷運串起北北桃生活圈，截至本月底為止，全線總累積運量已突破9540萬人次，為鼓勵更多的通勤和通學族、出遊旅客一起來搭乘、體驗機捷帶來的便利性，將陸續推出多元優惠方案吸引旅客，培養民眾外出搭乘大眾運輸工具的習慣。

桃園大眾捷運公司9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」。（記者陳恩惠翻攝）

桃園大眾捷運公司9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」。（記者陳恩惠翻攝）

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