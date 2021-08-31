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    看好五倍券爆發的消費力 彰化區漁會：面額加碼10％促銷

    去年受惠三倍券、農遊券的爆炸消費力，彰化區漁會總幹事陳諸讚（圖中）宣布今年確定會加碼五倍券、農遊券，直接面額加碼10％。（記者劉曉欣攝）

    去年受惠三倍券、農遊券的爆炸消費力，彰化區漁會總幹事陳諸讚（圖中）宣布今年確定會加碼五倍券、農遊券，直接面額加碼10％。（記者劉曉欣攝）

    2021/08/31 11:36

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕看好五倍券的商機，彰化區漁會確定比照去年三倍券加碼模式，直接在面額加碼10％，農遊券也加碼10％；鹿港鎮農會、福興鄉農會也確定會推出促銷活動，全力搶攻五倍券與農遊券的消費市場！

    彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，去年在三倍券加上農遊券的雙券帶動消費潮下，把淡季變旺季，曾創下單日營收是同期1個月的業績，尤其是區漁會直接面額加碼10％，也就是持三倍券200元，可購買220元商品，農遊券也比照辦理，大受民眾歡迎，也交出漂亮的業績。

    陳諸讚強調，去年受惠於三倍券、農遊會，為彰化區漁會增加了600萬元的銷售成績，最重要的是開拓新客源，因此，今年即將推出的五倍券、農遊券，區漁會也一定會再加碼，比照去年方式，直接面額加碼10％，估計五倍券、農遊券的加持下，將可增加至少500萬元的營收。

    陳諸讚指出，為了做好萬全準備，區漁會也準備超值的燒烤禮盒，不只要搶中秋市場，更要搶攻五倍券、農遊券商機。

    福興鄉農會總幹事林坤宏表示，去年配合政府振興經濟政策，只要全額使用農遊券或三倍券消費，該農會破天荒推出農特產品全館9折的優惠，也有推出物超所值的福袋組合，讓業績成長300％；今年的五倍券、農遊券也會再度推出加碼活動，優惠辦法仍在研議中。

    鹿港鎮農會總幹事梁竣傑指出，為了搶五倍券與農遊券的商機，已經在研議促銷活動，只要敲定方案就會宣布。

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