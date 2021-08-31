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    高雄鑿井取水完勝高屏大湖 高水利局：以最少經費化解缺水危機

    市長陳其邁發動鑿井取水，以最少經費達到效益最大化，順利化解高雄缺水危機。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁發動鑿井取水，以最少經費達到效益最大化，順利化解高雄缺水危機。（記者陳文嬋攝）

    2021/08/31 11:16

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕中央推動高雄水資源開發，其中高屏大湖迄今10多年未定，今年遭逢百年大旱，市長陳其邁發動鑿井取水，聯手水利署南水局1個多月完成62口井，日出水總量13.58萬噸，將近高屏大湖日供水的一半，總經費只動用2.1億元，少了高屏大湖計畫百倍，以最少經費達到效益最大化，順利化解缺水危機。

    高雄每日民生用水量約120萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，水利署多元開發水資源，其中高屏大湖規劃於荖濃溪設高美堰取水，預估總經費404億元，每日可供水29萬噸，列為水資源開發選項，迄今已10多年，持續與地方溝通。

    今年遭逢百年大旱，市長陳其邁抗旱超前部署，強力推動鑿井取水，市府水利局40天完成32口井，每日可出水9.6萬噸，行政院抗旱2.0經費補助1.5億元，。

    市府水利局更聯手水利署南水局鑿井，合力完成62口抗旱水井，行政院抗旱2.0補助總經費2.1億元，總計每日可出水13.58萬噸，順利化解缺水危機，成為全國最早水情反轉的縣市。

    值得一提的是，地方與中央聯手1個多月僅花2.1億元，完成日供水13.58萬噸，將近高屏大湖日供水的一半，相較於高屏大湖迄今未定，鑿井取水只花1個多月推動完成，若以經費一半來計算，更比高屏大湖少了百倍。

    市府水利局長蔡長展表示，市長陳其邁以政府最少的經費達到效益最大化，且選擇高屏溪行水區鑿井取水，經過審慎評估，沒有地層下陷問題，又有地下水、伏流水流動，水資源供應穩定，更減少環境衝擊，作為民生備援用水。

    蔡長展回想40天完成32口井過程艱辛，他指出，市長陳其邁擔心缺水半夜睡不著覺，兩人半夜還在討論鑿井事宜，當時全國缺水各縣市爭搶鑿井廠商與機具成為最大瓶頸，陳市長以他擔任行政院副院長防疫搶口罩機經驗，直接開市庫搬現金四處找鑿井廠商簽約，總共搶了8家鑿井廠商與機具，其中不乏中、北部已執行外縣市鑿井的廠商與機具，市府趕工40天順利完成任務。

    市長陳其邁發動鑿井取水，以最少經費達到效益最大化，順利化解高雄缺水危機。（記者陳文嬋攝）

    市長陳其邁發動鑿井取水，以最少經費達到效益最大化，順利化解高雄缺水危機。（記者陳文嬋攝）

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