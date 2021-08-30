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    首頁　>　生活

    竹縣寶山車禍長者意外驗出陽性 快篩196人全陰性

    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    2021/08/30 21:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雙溪村辦公大樓今（30日）晚出現大批排隊人潮，現場穿著隔離衣的工作人員，為民眾進行快篩服務；縣府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐，截至目前共計篩檢196位民眾，結果全部陰性。

    衛生局表示，這名寶山鄉8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，第1次PCR核酸檢測呈現陽性反應，但CT值在臨界點，今晚已請醫院再次檢驗，待複驗結果進一步研判。為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐，由北榮新竹機動篩檢隊進駐社區執行快篩。

    快篩時間從今天晚上6點開始到8點半，在寶山鄉雙溪村辦公大樓前進行。截至目前共計篩檢196位民眾，結果均為陰性。

    地方人士表示，由於長者的家人從事餐飲、服務業，與民眾接觸頻繁，地方接獲衛生單位緊急通知後，熱心分享，提醒有可能接觸的鄉親前來快篩；也因此許多民眾接獲消息，都趕緊攜帶健保卡前往排隊。

    衛生局提醒民眾勿恐慌，更不要散播不實訊息，個案狀況由中央疫情流行指揮中心統一公布。

    相關新聞請見︰

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    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    新竹縣政府衛生局晚間證實表示，寶山鄉一名8旬長者，車禍送醫時意外被驗出有病毒，雖目前無法確認是否確診，但為慎重起見，立即啟動快篩部隊進駐。（讀者提供）

    許多民眾接獲消息，都趕緊攜帶健保卡前往排隊等候接受快篩。 （讀者提供）

    許多民眾接獲消息，都趕緊攜帶健保卡前往排隊等候接受快篩。 （讀者提供）

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