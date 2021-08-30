為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投仁愛台14線、台14甲線重要路口 改設單行道引眾怒

    台14線春陽往霧社的車流以前原本直行即可，現在必須右轉行駛至台14甲線口停等後，再左轉進入主線車道。（記者佟振國攝）

    台14線春陽往霧社的車流以前原本直行即可，現在必須右轉行駛至台14甲線口停等後，再左轉進入主線車道。（記者佟振國攝）

    2021/08/30 19:02

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線與台14甲線交會三角槽化島，原本靠近台14線的道路可雙向通行，卻在上週五（27日）改為單行道，春陽等4村居民往霧社車流無法直行，須先右轉往台14甲線清境農場方向再左轉才能進入主線車道，引起4村居民強烈抗議，公路總局埔里工務段則表示，做上述更改也是應民眾陳情，但改與不改都有人反對，將擇期再辦會勘與說明會，廣徵各方意見。

    台14線埔霧公路與台14甲線合歡山公路於仁愛鄉霧社交會，前者是春陽、精英、都達、合作村及廬山溫泉進出重要道路，後者是清境農場、合歡山的必經道路，早期路口即設有三角槽化島進行分流。

    原本台14線的道路可雙向通行，卻在上週五改成單行道，僅供霧社進入春陽的車輛行駛，春陽等4村居民往霧社車流無法直行，須先右轉往台14甲線方向停等，再左轉匯入主線車道。

    由於未先做宣導，又碰上週休假日龐大出遊潮，導致該路口交通大亂，今天仍有許多駕駛人不明路況誤闖單行道，險象環生，引起春陽等村居民不滿，鄉代林婷立接獲許多民眾陳情即向埔里工務段反映，由工務段、仁愛分局初步會勘。

    工務段解釋，該路段改單行道是應民眾陳情並會勘討論決定，主要也考量台14線春陽出霧社的車流須逆向匯入主線車道，更有安全疑慮，才會進行更改，以符合道路安全與使用原則，可能民眾長期用路習慣一時難以適應，將再辦理會勘與說明會廣徵各方意見。

    仁愛鄉台14線與台14甲線路口三角槽化島標線上週五更改，右側台14線原本可雙向通行，目前改為霧社往春陽的單行道。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉台14線與台14甲線路口三角槽化島標線上週五更改，右側台14線原本可雙向通行，目前改為霧社往春陽的單行道。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    八德部分路段改單行道 標線竟維持雙向
    2020/08/27 21:10

    八德部分路段改單行道 標線竟維持雙向
    八德三元宮前長興路改單行道 3天至少80件逆向被抓
    2020/08/24 20:23

    八德三元宮前長興路改單行道 3天至少80件逆向被抓
    忍了30年！竹山市區單行道 機車可雙向通行
    2019/07/09 16:57

    忍了30年！竹山市區單行道 機車可雙向通行
    縮短2/3路程！ 五股水碓二路改制機車雙向道
    2019/05/15 20:21

    縮短2/3路程！ 五股水碓二路改制機車雙向道

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播