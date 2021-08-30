南投仁愛台14線、台14甲線重要路口 改設單行道引眾怒

台14線春陽往霧社的車流以前原本直行即可，現在必須右轉行駛至台14甲線口停等後，再左轉進入主線車道。（記者佟振國攝）

2021/08/30 19:02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14線與台14甲線交會三角槽化島，原本靠近台14線的道路可雙向通行，卻在上週五（27日）改為單行道，春陽等4村居民往霧社車流無法直行，須先右轉往台14甲線清境農場方向再左轉才能進入主線車道，引起4村居民強烈抗議，公路總局埔里工務段則表示，做上述更改也是應民眾陳情，但改與不改都有人反對，將擇期再辦會勘與說明會，廣徵各方意見。

台14線埔霧公路與台14甲線合歡山公路於仁愛鄉霧社交會，前者是春陽、精英、都達、合作村及廬山溫泉進出重要道路，後者是清境農場、合歡山的必經道路，早期路口即設有三角槽化島進行分流。

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原本台14線的道路可雙向通行，卻在上週五改成單行道，僅供霧社進入春陽的車輛行駛，春陽等4村居民往霧社車流無法直行，須先右轉往台14甲線方向停等，再左轉匯入主線車道。

由於未先做宣導，又碰上週休假日龐大出遊潮，導致該路口交通大亂，今天仍有許多駕駛人不明路況誤闖單行道，險象環生，引起春陽等村居民不滿，鄉代林婷立接獲許多民眾陳情即向埔里工務段反映，由工務段、仁愛分局初步會勘。

工務段解釋，該路段改單行道是應民眾陳情並會勘討論決定，主要也考量台14線春陽出霧社的車流須逆向匯入主線車道，更有安全疑慮，才會進行更改，以符合道路安全與使用原則，可能民眾長期用路習慣一時難以適應，將再辦理會勘與說明會廣徵各方意見。

仁愛鄉台14線與台14甲線路口三角槽化島標線上週五更改，右側台14線原本可雙向通行，目前改為霧社往春陽的單行道。（記者佟振國攝）

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