嘉義市宣布開學防疫指引 南興國中「管樂蛹室」保護學生

南興國中學生在「管樂蛹室」內練習吹奏樂器。（記者林宜樟攝）

2021/08/30 17:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高中以下學校即將開學，嘉義市政府今天在南興國中舉辦「110學年度公私立國民中小學開學前防疫戰備會議」，市長黃敏惠宣布「校園開學3高+e防疫指引」，感謝學校及民間單位攜手與市府努力防疫；南興國中校方為學生購置個人專屬的「管樂蛹室」，防疫再升級，守護校園安全。

黃敏惠感謝保證責任嘉義市嘉全果菜生產合作社、財團法人嘉義社區發展教育事務基金會、嘉松麵店、嘉義市家長協會、嘉義市模擬聯合國發展協會、嘉義噴水雞肉飯、豐富家實業有限公司、鴻茂太陽能嘉義總經商等捐贈用餐隔板，讓師生們在安全無虞的環境下，避免飛沫傳染，享用午餐。

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南興國中管樂旗隊成績表現優異，校方為管樂班購置個人專屬「管樂蛹室」，裡面還有電風扇，學生上管樂課使用，課後立即清消；校方表示，管樂旗隊課程主題以電影「賽德克・巴萊」發想課程名稱「勇士‧巴萊」，勇士諧音「蛹室」，以此命名，期許疫情退散，管樂班孩子破繭而出，成長茁壯為頂尖的勇士。

市府宣布防疫指引，校園防疫規範部分有學校工作人員未接種或接種未滿14日者，應配合快篩；入校全程戴口罩，且生病不入校；每日量測體溫，加強自主健康管理；每日進行環境、設施衛生清潔消毒；各場域保持通風，教室全面啟動新風換氣系統；教室內用餐，應使用隔板且不併桌、不交談。

校園開放原則有家長及訪客原則不入校；開放學校戶外操場，開放時間每日早上6點30分至7點20分，下午5點到6點，校園應規劃單一入口動線並落實實聯制，其餘校園區域及設施仍不開放；室內外場館暫停外借，將視疫情狀況做滾動式修正。

教學課程活動部分，課程活動採「固定座位」、「固定成員」，並落實課堂點名；辦理實體集會活動不得超過室內80人、室外300人，並須落實防疫作為；課程活動應適度調整課程內容並落實防疫措施；體育或音樂等設備器材應避免共用並加強清消；校外教學活動應獲7成以上家長同意始得辦理，並落實防疫指引。

疫情危機處理部分，1班有1位師生確診，該班停課14天，並加強清消；1校有2位以上師生確診，該校停課14天，並全校清消。停課期間改採線上授課。

教育處長林立生感謝各界對校園防疫的支持，捐贈防疫物資共計有防疫隔板2萬4500組，快篩劑4775劑，口罩（含特教教師口罩）25萬片，防護衣、防護帽、防護面罩各1000組，自動感應酒精噴霧器300組、幼童口罩掛繩5000條。此外，也提供紫外線滅菌燈345台，4G行動網路分享器120組、4G SIM卡700張及線上學習行動載具1855組，讓孩子學習不中斷。

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「管樂蛹室」內有電風扇。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（中）宣布校園各項防疫指引。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠（中）宣布校園各項防疫指引。（記者林宜樟攝）

嘉義市校園教室啟動新風換氣系統。（記者林宜樟攝）

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