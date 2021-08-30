雲林新增1境外移入 縣府︰不具傳染力、未進入縣內

雲林新增一境外移入案例，目前已在外縣市治療。（記者詹士弘攝）

2021/08/30 16:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增1例境外移入確診病例，案16101男性19歲，長年居住於印尼，8月27日返台就學，持有3日內PCR檢驗陰性報告，入境時無症狀，搭乘防疫計程車至外縣市集中檢疫所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，29日由集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果PCR陽性，目前由外縣市安排於醫院治療。

雲林縣政府表示，該案例CP值為34.7，已不具傳染力，未進入雲林境內就被發現，所以沒有傳染問題。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，9月1日國中小就要開學，針對學校辦理大型集會活動，仍應採線上方式辦理為原則，如採實體方式辦理，活動人數上限為室內80人，室外300人。學生午餐以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐。

此外，雲林縣開放學校戶外操場，其餘校園區域及設施不開放人員使用及進入。

張麗善也表示，目前學校教職員已有98％完成疫苗第一劑注射，未注射疫苗的教職員如要進入校園需持3天內PCR陰性證明，每7天需作一次PCR或抗原快篩檢驗；針對教職人員快篩需求，縣府今天啟動依「110學年高中職以下教職員工開學快篩專案」，縣府今明2天於斗六成大分院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮鄉及林內鄉衛生所提供教育處造冊之教職員進行快篩。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法