機師突破性感染 接觸者24人採陰、2人待採

案16066是打過2劑疫苗的機師，自美國返台後驗出陽性，為我國機組員的首例突破性感染個案，指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，在匡列的26人當中，24人PCR採檢陰性，2人待採中。（圖由指揮中心提供）

2021/08/30 15:18

〔記者邱芷柔／台北報導〕日前從美國返台的案16066本國籍機師，在完整接種2劑疫苗返台後，PCR檢測仍確診，為我國機組員的首例突破性感染個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，在匡列的26人當中，24人PCR採檢陰性，2人待採中。

案16066是打過2劑疫苗的機師，自美國返台後驗出陽性，指揮中心公告匡列26人採檢，該名機師的CT值為25，而機師足跡則由地方政府進進行行疫調。

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陳時中說，根據航空公司回報，機師在境外居住的旅社合格，也沒有外出接觸，詳細染疫原因還需進一步調查。

此外媒體追問，國籍航空機組員打完2劑只要自我健康管理7天，但是有機組員為了保險起見，所以希望可以住在跟航空公司配合的飯店裡面，是否會更改相關規定？

陳時中也回應，這一段時間對機組員的要求很多，後續會跟航空公司講，在照顧員工的立場，應當盡量保護他們，提供方便又安心的方式。

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