高雄壽山龜殼花咬人 建議遊客盡量走木棧道

龜殼花外觀易與外部環境融合。（壽山國家自然公園管理處提供）

2021/08/30 14:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近日高溫高濕，加上是蛇類繁殖期，壽山的毒蛇活動頻繁，壽山國家自然公園日前傳出龜殼花咬人的意外，幸好送醫撿回一命，壽山國家自然公園管理處提醒遊客注意。

根據調查紀錄，壽山地區的有毒蛇包括赤尾青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節等，這些毒蛇為避開干擾，通常棲息在人類活動較少區域，但因環境的短期間顯著變化，例如雨後積水，會使毒蛇遷離棲息地，另為了尋覓蛙類、鼠類等食物，也會移動至別處。

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壽山國家自然公園管理處區（簡稱自管處）指出，目前正處蛇類繁殖期，日前曾發生登山口的店家，整理環境時，不慎被停留在角落的龜殼花咬傷，幸好送往有毒蛇血清的醫院救治，已逐漸復原。

自管處表示，根據專家推測，龜殼花可能遇到山區大雨，而變動棲地，也有可能是為了尋覓鼠類。且近日也有山友回報，在石灰岩體的裂縫中，發現龜殼花的蹤跡，推測該處是繁殖地。

自管處提醒山友及遊客，最近在壽山活動時，應盡量走木棧道，穿著長袖衣物及足部包覆性較佳的鞋子，避免進入植物生長茂密的小徑，且勿翻動中空斷木或石塊，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時段逗留。

若不慎被蛇類咬傷，請牢記「五要五不」，五要為（1）視為毒蛇咬傷處理、（2）記毒蛇外觀特徵、（3）脫飾品避免肢體腫脹、（4）包傷口上緣，減緩毒液擴散、（5）保持冷靜並儘速就醫；五不為（1）不割開傷口、（2）不用嘴吸出毒液、（3）不冰敷，避免組織壞死、（4）不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、（5）不延誤就醫。

赤尾青竹絲經常停留在植物枝葉間。（壽山國家自然公園管理處提供）

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