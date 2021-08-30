春光外洩？ 彰化版「審計新村」樓梯會走光 鏤空設計讓人傻眼

有彰化版「審計新村」之稱的鹿港和興青創基地，戶外樓梯採鏤空設計，穿著裙裝或短褲就會春光外洩。（記者劉曉欣攝）

2021/08/30 13:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傻眼！有彰化版「審計新村」之稱的鹿港和興青創基地，才試營運滿1個月，就被民眾發現戶外樓梯竟是「走光樓梯」，鏤空設計將造成春光外洩；彰化縣文化局表示，將會與建築師會勘後，共同研議改善方法！

和興青創基地原為和興派出所宿舍，經過修繕再利用後，成為鹿港鎮最新的觀光亮點，因為鄰近中山路、鹿港民俗文物館，走在青創基地觀景平台上，又可以欣賞到鹿港最經典的4層甕牆，也讓和興青創基地上個月底試營運以來，成為打卡的熱點，也是網美的最愛。

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不過，有民眾發現和興青創基地的戶外樓梯，看起來非常美觀優雅，但一抬頭頓時就發現大事不妙了，因為戶外樓梯是鏤空設計，只要有人在樓梯行走，樓梯下方就會「全都露」，如果是穿長褲的就還好，但無論是裙裝或是短褲，就會讓剛好站在樓梯下的民眾非常尷尬，怕被誤認為意有所圖。

民眾指出，公共空間設計就是要打造友善空間，鏤空設計的戶外樓梯，讓女性遊客很容易走光，萬一遇到有心人士拿手機拍照，這樣就讓觀光亮點大打折扣。

文化局表示，針對民眾的反應意見，將會與建築師實地會勘，再來研議改善對策，在兼顧遊客安全與設計美觀的多方考量下，來儘速改善。

有彰化版「審計新村」之稱的鹿港和興青創基地，戶外樓梯採鏤空設計，穿著裙裝或短褲就會春光外洩。（記者劉曉欣攝）

有彰化版「審計新村」之稱的鹿港和興青創基地，戶外樓梯採鏤空設計，穿著裙裝或短褲就會春光外洩。（記者劉曉欣攝）

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