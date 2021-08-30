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    今日東南部及恆春易有雨 大台北高溫將達36度

    各地高溫炎熱，約32至35度，桃園及大台北地區有機會出現36度以上高溫。（資料照）

    各地高溫炎熱，約32至35度，桃園及大台北地區有機會出現36度以上高溫。（資料照）

    2021/08/30 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕今日各地多為多雲到晴天氣，因潮濕偏東風增加迎風面水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢。午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有機會出現短延時強降雨、雷擊及強陣風。

    今日氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，尤其是在桃園及大台北地區有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，民眾外出請注意防曬並多補充水分。

    空氣品質方面，今日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級；各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，午後局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（31日）之前太平洋高壓勢力較強，各地大多為多雲到晴的天氣，降雨多來自午後雷陣雨，其範圍、雨勢則視環境風場、水氣及高壓強弱變化而有所不同，東南部及恆春半島雲量偏多，並有不定時短暫陣雨或雷雨，清晨至上午沿海有零星降雨。

    週三至下週日（9月1日至5日）太平洋高壓勢力東退減弱，南海至菲律賓東方海面一帶轉為低壓帶的環境，低壓帶中易有熱帶雲簇消長。這段期間風向轉偏南至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區並有局部大雨發生。至於高溫好發區如近山區平地、河谷、縱谷、盆地等，仍有機會出現36度以上高溫。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 34 27 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 32

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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