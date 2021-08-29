好療癒！桃園永安海螺館完工 鄭文燦：爭取星巴克進駐

位於桃園市新屋區永安漁港北岸的永安海螺文化體驗園區，以「海螺」的曲線外殼為造型興建。（記者李容萍攝）

2021/08/29 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「永安海螺文化體驗園區」位於新屋區永安漁港北岸，以「海螺」的曲線外殼為造型，屋頂採取無樑柱曲面模板的建造方式，耗時近2年施工，克服高難度工程挑戰，今年3月竣工、近期完成驗收後，由桃園市客家事務局接手營運前的準備；永安海螺文化體驗園區甫亮相，不僅是永安漁港嶄新地標，其半戶外的觀景平台，未來開放將讓遊客欣賞到永安漁港美麗的夕陽。

隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，近兩星期前往永安漁港的遊客人潮跟著爆量，最近才拆除工程圍籬的永安海螺文化體驗園區，近日吸引永安漁港遊客前往打卡、拍照，並打探海螺館何時啟用？對此，桃園市長鄭文燦今日受訪表示，永安海螺文化體驗園區預計今年11月下旬啟用，同時由市府客家事務局爭取星巴克進駐海螺館，他相信具特殊造型的海螺館可以成為星巴克在台灣、甚至全球外觀最有亮點的門市之一。

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新屋是海洋客家文化的發源地，市府整體改造永安漁港，於南岸推動藍白色調的觀海橋，以及入口海祭廣場、客家迎賓廣場和漁具倉庫美化等改造工程，讓南岸變得更具客家風味，成為年輕人喜愛的漁港。

在佔地5.6公頃的北岸，市府結合牽罟、吹海螺、石滬等客家漁業文化，打造永安海螺文化體驗園區，市府在客委會全力支持下，以總經費4億5000萬元進行整地、廣場整體設計、興建停車場及1棟2層樓的海螺館等工程，建築外觀以埋在土丘內的海螺為設計概念，將客家捕魚「吹海螺」（噴都）轉化成聲音地景藝術，象徵客家先民與海搏鬥的精神，建築並透過結構外審制度提高安全性。

遊客經由永安漁港南岸的觀海橋（左），可到達北岸的永安海螺館順遊。（記者李容萍攝）

遊客經由永安漁港南岸的觀海橋（左），可到達北岸的永安海螺館順遊。（記者李容萍攝）

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