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    週一還是熱！大台北地區破36度 山區有午後雷陣雨

    明日各地氣溫炎熱，大台北地區則有36度以上高溫。示意圖。（資料照）

    明日各地氣溫炎熱，大台北地區則有36度以上高溫。示意圖。（資料照）

    2021/08/29 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣明（30）日的天氣大多為多雲到晴，各地氣溫炎熱，大台北地區則有36度以上高溫，需要注意防曬及補水；東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，午後山區也可能出現雷陣雨，民眾可以帶傘備用。

    氣象局預報，明日全台各地大多為多雲到晴的天氣，但由於潮濕偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率。

    天氣風險公司指出，未來一週天氣維持夏季型天氣，氣溫將持續炎熱，會有好幾天有連續36度高溫出現，提醒大家要做好防曬、多補水；午後山區雷陣雨的機會略高，民眾若要到山區需要特別留意天氣變化，而東半部及恆春半島為迎風面，還是容易有短暫陣雨，提醒民眾外出帶把傘。

    溫度方面，預測各地高溫炎熱約32至35度，尤其是在桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率。

    紫外線方面，明日全台皆為紅色「過量級」。

    空氣品質方面，30日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級，各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，午後局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明日各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明日各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明日各地紫外線預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明日各地紫外線預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明日各地空品預報。（圖取自環保署空氣品質預報）

    明日各地空品預報。（圖取自環保署空氣品質預報）

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