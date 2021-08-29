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    破解「台東人限定」！ 高雄一家4口遷戶籍搭上熱氣球

    台東縣長饒慶鈴臉書今天PO出高雄一家4口為搭熱氣球，將戶籍遷到台東。（取自饒慶鈴臉書）

    台東縣長饒慶鈴臉書今天PO出高雄一家4口為搭熱氣球，將戶籍遷到台東。（取自饒慶鈴臉書）

    2021/08/29 20:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年舉辦熱氣球嘉年華因應疫情，採取「台東人限定」措施，只有台東人可以進入管制區搭熱氣球。外地遊客為破解「台東人限定」，採取妙招，高雄一家4口將戶籍遷到台東，實現搭熱氣球願望。

    有人為吃免費鮭魚壽司而改名，掀起轟動一時的「鮭魚之亂」，現在則有人為搭熱氣球，遷戶籍到台東。台東縣長饒慶鈴今天在臉書PO出「熱氣球魅力無法擋 台東人+4」，貼出與這一家4口的合照。饒慶鈴說，高雄陳姓民眾一家4口9年來持續到台東追「球」，今年因為體驗活動改為「台東人限定」，陳爸爸乾脆帶著全家人入籍台東，一口氣幫台東增加4位縣民，一圓搭熱氣球的夢想。

    饒慶鈴說，這樣的作法有點瘋狂，不過也代表陳爸爸一家看到台東的真、善、美，真的很愛台東，她歡迎更多民眾搬到台東感受與生活。

    她說，往年熱氣球繫留體驗大多被外縣市民眾預約一空，台東鄉親往往看得到搭不到，今年因為限定設籍台東或在台東工作、就學民眾預約，許多鄉親說等了10年終於開心搭到熱氣球，讓縣府回歸初心、回饋地方的用心被看見。

    此外，也有不少外縣市民眾詢問是否可以體驗熱氣球，熱氣球現場非管制區只要遵守防疫規範，均開放鄉親自由入座；而熱氣球嘉年華每年都會舉辦、也都有不一樣的驚喜，今年因疫情關係無法搭乘，未來也都還有機會，台東與熱氣球一直都在！

    台東縣長饒慶鈴臉書今天PO出高雄一家4口為搭熱氣球，將戶籍遷到台東，饒慶鈴手上拿著這對夫妻遷籍後的身分證。（取自饒慶鈴臉書）

    台東縣長饒慶鈴臉書今天PO出高雄一家4口為搭熱氣球，將戶籍遷到台東，饒慶鈴手上拿著這對夫妻遷籍後的身分證。（取自饒慶鈴臉書）

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