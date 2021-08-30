謠言終結站》看馬往哪走判斷「左右腦」？MyGoPen：缺乏科學實證

英國電視主持人布萊伯利27日在推特上PO出一段影片，影片中1隻黑白相間的馬在黑色背景下行走。（圖擷取自Julia Bradbury推特）

2021/08/30 00:57

首次上稿 8/29 23:04

更新時間 8/30 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國電視節目主持人布萊伯利（Julia Bradbury）27日在推特上PO出一段測驗的影片，透過影片中馬匹的行走方向來判斷「左右腦的使用習慣」，貼文一出也引來破10萬的觀看次數。不過，查核網站「MyGoPen」解析，關於「左右腦理論」已經過時，且缺乏科學實證。

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據《太陽報》報導，布萊伯利27日在推特上PO出一段影片，影片中1隻黑白相間的馬在黑色背景下行走，影片也搭配一串文字寫到：「如果你看到這隻馬是往前走，那你用的是左腦；如果你看到馬匹往後走，那你用的是右腦。」

報導指稱，左右腦的運用常被用以解釋人們的性格和思考模式，而使用右腦思考的人較具有創造力和直覺思維，通常他們會透過情感去體驗世界，並被認為在藝術方面更為出色；左腦思考者則是更具有分析能力，在做決定時會更注意邏輯和細節，他們也擅長思考因果順序，通常左腦思考者較擅長解數學題目。

查核網站「MyGoPen」6月29日強調，查核報告中有解析過，關於「左右腦理論」已經過時且缺乏科學實證，後來也有許多研究證明了左右腦的運作，並沒有這樣明確的分界，研究結果顯示，一個人使用他們大腦的兩個半球，並沒有顯性的一側。

相關新聞請見：

查核網站「MyGoPen」

英國電視主持人布萊伯利27日在推特上PO出一段左右腦測驗影片。（圖擷取自Julia Bradbury推特）

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