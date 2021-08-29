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    影片曝光！ 熱褲外送妹等紅燈做伸展 好身材讓網友全歪樓

    有網友目擊，一名穿著熱褲的女外送員在等紅燈時下車伸展，影片曝光後引發熱議。（圖取自臉書「爆料公社二社」）

    有網友目擊，一名穿著熱褲的女外送員在等紅燈時下車伸展，影片曝光後引發熱議。（圖取自臉書「爆料公社二社」）

    2021/08/29 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕疫情期間外送平台訂單大增，也讓外送員忙翻。近日有網友目擊，一名穿著熱褲的女外送員在路口等紅燈時居然下車伸展，影片曝光後引發網友熱議；不少男網友都歪樓，目光鎖定女外送員纖細長腿，直呼「身材看來不錯啊」、「跪求正面」。

    一名男網友28日在臉書《爆料公社二社》分享一段31秒影片，畫面中可見，一名穿著白色無袖上衣、熱褲的女外送員在停等紅綠燈時，善用時間下車伸展，只見她彎下腰揮動手臂、左右扭腰擺臀、向上伸展，兩手臂還不斷在空中畫圈，一點也不在意旁人眼光，讓目擊的原PO打趣直呼「停紅燈順便做個健康操」？

    影片曝光後引發熱議，不少男網友紛紛大讚「是個大長腿妹」、「從後面看根本背殺」、「這身材很可以」、「跪求正面」、「台灣開車最美的風景」、「這個腿好美」、「這才叫時間管理大師」、「持之以恆的運動...才能保持好身材」，還有人笑說「換是中年大叔，故事是不是就不一樣了」、「換成阿姨就不一樣了」。

    而根據《道路交通管理處罰條例》規定，不管是趁等紅燈，還是其他狀況，只要駕駛人離開車輛，沒依照交通標誌、標線規定停車，依法可罰300至600元罰鍰。

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