週一防高溫！雙北桃園亮橙燈 週三起低壓帶影響午後雷雨擴大

氣象局預報指出，明天中午前後台北市、新北市、桃園市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。（中央氣象局提供）

2021/08/29 19:20

〔記者陳心瑜／台北報導〕未來一週天氣持續受到太平洋高壓影響，上午多雲到晴，高溫約32至35度，須留意午後雷陣雨，台東、恆春半島未來一週全天都易有降雨；週三起至週日高壓略有減弱，午後雷陣雨範圍、雨勢變大，西半部、全台山區午後可能有短延時強降雨，另也須注意南海至菲律賓東方海面，有形成熱帶低壓可能的雲簇發展。

中央氣象局預報員林定宜表示，北部、東北部週一、週二兩天上午為多雲到晴，東風沉降影響，明天（週一）中午前後雙北、桃園可能有36度以上高溫，午後桃園以南以及山區可能有局部短暫雷陣雨；週三起，風場略轉為東南風，上午依然多雲到晴，但午後北部平地及北部、東北部山區都有局部短暫陣雨或雷雨。

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林定宜說，中南部未來一週高溫約32至33度，週一、週二兩天上午多為多雲到晴、午後須留意短暫雷陣雨；週三起至下週日因高壓減弱，午後雷雨範圍跟雨勢變大，上午依然多雲到晴，午後中南部平地及山區雨勢可能有短延時強降雨，不排除有局部大雨。

東南部未來一週高溫約32度，週一、週二兩天台東、恆春半島受東風帶來菲律賓東方海面水流雲系的水氣影響，所形成「東風波」讓全天都可能有局部短暫陣雨或雷雨；週三起至下週日，風場略轉為東南風、南風，因仍然是迎風面，全天有零星短暫陣雨，但雨勢趨緩，午後山區須留意局部大雨發生機率。

林定宜說，由於週三起高壓略有東退、減弱，南海至菲律賓東方海面轉為低壓帶，當中可能會有熱帶雲簇消長，間接影響台灣天氣較不穩定，是否進一步發展為熱帶性低氣壓，氣象局將持續觀察。

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