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    北市代清垃圾將推新規 議員：每月垃圾費恐暴增

    台北市實施垃圾費隨袋徵收及垃圾不落地多年，但有些民眾因難以配合垃圾車時間、或行動不便等因素，須另花錢請清潔公司協助垃圾清運。（記者鄭名翔攝）

    台北市實施垃圾費隨袋徵收及垃圾不落地多年，但有些民眾因難以配合垃圾車時間、或行動不便等因素，須另花錢請清潔公司協助垃圾清運。（記者鄭名翔攝）

    2021/08/29 18:00

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府將於明年3月修改代清除垃圾規定，輔導以車輛載運垃圾的清潔業者取得廢棄物清除許可證；但北市議員戴錫欽質疑，新政策將提高業者成本，若轉嫁給民眾，恐使家戶每月垃圾費大失血，並變相增加使用非專用垃圾袋，加劇空汙問題，痛批「大開環保倒車」，要求北市府應先訂出分級管理的明確標準，以免業者、民眾無所適從。

    北市環保局副局長盧世昌說明，協助社區大樓、家戶清掃並代處理垃圾，過去經環保署認定屬「清潔行為」、可免申請許可證，然近年屢有業者遊走灰色地帶，以卡車、貨車載運大量垃圾，引發爭議，故環保署要求比照代清除業納管，局內擬依車輛大小採分級管理，全案仍在細部討論中；至於手推車、板車等人力清運的個體戶則不受此限，且垃圾袋材質皆為聚乙烯，不會造成空汙。

    戴錫欽指出，許多民眾因時間難以配合或身體不便，無法自行等候垃圾車，便先以專用袋打包垃圾，每月再花費300至500元請清潔公司協助處理，但新政上路後，業者直接將垃圾送焚化廠須改為秤重計價，處理費用提高為每公斤2.7元，增加的成本恐轉嫁給民眾，痛批市府變相懲罰人民。

    戴錫欽也質疑，未來新政上路後，民眾須找領有廢棄物清除許可證的代清除業者、且可免用專用垃圾袋，不僅排擠經濟弱勢的代清個體戶，更恐使經燃燒後排放有害氣體的塑膠袋、一般垃圾袋大量送進焚化爐，導致空汙加劇，形同「大開環保倒車」。

    戴錫欽認為，清潔業者每年處理垃圾量僅佔全市的4%，未造成市場不公平競爭，但新政實施後恐使全市829家清潔業者因許可證申請不易、限制多，導致生計陷困境，要求市府應暫緩實施，並優先以分級管理、落日條款列管收運量大的業者，避免民怨及環保問題。

    盧世昌解釋，現行法規存模糊地帶，使清潔業者業者可免受垃圾清除規範並省下管理費，開著貨車、卡車清運大量垃圾，但若遭攔查發現無許可證，仍會因違反廢棄物清理法遭移送法辦，近年相關情事屢見不鮮、爭議不斷。

    盧世昌表示，一般家戶垃圾費仍是隨袋徵收，未排除清潔業者，包括使用手推車、板車等人力清運的個體戶皆不受影響，民眾仍以專用袋打包垃圾委交處理；新規僅針對遊走灰色地帶的大規模清運車輛進行納管、輔導業者取得許可證並改以入焚化廠的秤重計費，且研議依車輛大小採分級管理，蒐集業者意見後將再與環保署討論。

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