有確診足跡！台北三創突宣布今提早關門 明休館一天清消

台北三創生活園區今天突宣布調整營業時間，明天休館1天。三創生活園區外觀。（資料照，記者陳志曲攝）

2021/08/29 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕在連2天零確診後，今天（29日）本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）又爆13例，其中一例雖在美國打過2劑BNT疫苗，但日前卻被驗出陽性，且該個案確診前14天到訪過台北多個地點，足跡遍佈6縣市。對此，涵蓋在該個案足跡的三創生活園區突然宣布，今天提早閉店，且明天（30日）休館一天全面清消。

台北市中山區的「麵屋一燈 Menya Itto Taiwan」及大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」今天才雙雙公布有確診者足跡到訪，位於中正區的三創生活園區今下午也突然宣布調整營業時間，今天提早到晚間6點閉店，週一休館一天，自主提早停業，進行完善消毒措施。對此，北市衛生局證實案16087曾到訪過。

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今天新增的13例本土，2例在台北，其中案16087雖然曾在美國接種過2劑BNT疫苗，且7月底入境台灣時PCR為陰性，但8月28日要回美國前PCR卻是陽性；疫調後確認，個案確診前14天除到過台北市餐飲店、公共場所，還到過花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市等5個外縣市。北市已通知北市業者進行清潔消毒，請工作人員自我健康監測。

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