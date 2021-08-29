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    9/1開學在即 台南國中小備戰校園防疫兼收心

    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    2021/08/29 17:38

    〔記者劉婉君／台南報導〕高中以下學校將於9月1日開學，南市368所校園今天完成消毒，而各校也針對開學後的防疫及學生收心擬定因應對策，包括舉辦防災演練、輔導學生減少使用網路等，還有要求安親班到校接學生的人員必須接種疫苗超過14天。

    9月1日開學日正好是週三，小學只上半天，安平國小校長林泓成表示，為了避免家長在接受區增加群聚的風險，當天將依中、低、高年級分流放學，並將家長等候區擴大，以免大批家長擠在校門口，而校方也已經與周邊的安親班連絡，要求要到學校接學生的人員必須依相關防疫措施規定，且要已經施打疫苗超過14天者，事先到校換證後才可。

    學生距離上一次實體上課，已逾3個月，為了幫助學生收心，關廟保東國小校長張茵倩說，學校上週就利用返校日及暑期活動等，讓學生分流返校拿回新課本、換好教室等，開學第1節課計畫舉辦防災演練，第2節課開始進入正常作息，讓師生可以盡快回到正常的學習生活。

    林泓成說，開學第1週會以校園防疫安全指導為主軸，讓學生透過落實相關的防疫規範，順便收心。

    多所學校也表示，新學年有新生加入也有新的編班，除了會演練線上學習之外，也會要求學生不要將主科的課本留在學校，以避免隨時可能再度因疫情而改為線上遠距授課。

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    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    因應開學，台南市校園完成環境消毒。（台南市教育局提供）

    台南市關廟保東國小上週已透過返校日等活動，提早幫學生收心。（圖由台南市關廟保東國小提供）

    台南市關廟保東國小上週已透過返校日等活動，提早幫學生收心。（圖由台南市關廟保東國小提供）

    台南市關廟保東國小上週已透過返校日等活動，提早幫學生收心。（圖由台南市關廟保東國小提供）

    台南市關廟保東國小上週已透過返校日等活動，提早幫學生收心。（圖由台南市關廟保東國小提供）

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