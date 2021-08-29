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    汛期防水患 苗縣加緊清淤已達177公里

    汛期防水患，苗縣加緊清淤。（苗縣府提供）

    汛期防水患，苗縣加緊清淤。（苗縣府提供）

    2021/08/29 17:31

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣去年至今年初飽受乾旱之苦，所幸之後的梅雨季和颱風帶來雨水，解除旱象。不過，因極端氣候影響，之前梅雨鋒面與颱風來襲時，造成苗栗縣土石坍方以及溪水暴漲等狀況，苗栗縣政府水利處也加緊清淤腳步，避免之後若再有颱風襲台造成災情。

    苗栗縣水利處表示，除了後龍溪、中港溪為中央主管河川，目前4條縣管河川包括西湖溪、通霄溪、苑裡溪與房裡溪等都已經清淤完成。至於其他區域排水部分，目前也已經清理73條，並進行護岸基礎補強，執行清淤總長度已達177公里。

    另外，苗栗縣政府水利處強調，還有部分鄉鎮市公所上報與民意代表反映需清淤部分，後續也正在招標中，希望在下一波汛期來臨前將水利設備清淤作業完成，避免縣民遭受水患。

    苗栗縣清淤作業過去由各鄉鎮市公所辦理，但出現各鄉鎮市疏濬工程步調不一情形，自2018年開始改由苗栗縣政府統籌辦理。

    之前烟花颱風襲台時，苗栗縣4條縣管河川中，通霄溪、苑裡溪與房裡溪都出現溪水暴漲，其餘支流也是水量爆滿，讓不少民眾看了心驚，因此反映相關問題，期盼能早日完稱清淤作業，避免大雨來臨時溪水暴漲影響周邊住戶或往來民眾安全。

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