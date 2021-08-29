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    要開學了！ 台中龍泉國小草地「愛110」迎學生

    龍井區龍泉國小為迎接學生開學返校就讀，將操場的草地剪出「愛110」的字樣展現創意。（記者陳建志攝）

    龍井區龍泉國小為迎接學生開學返校就讀，將操場的草地剪出「愛110」的字樣展現創意。（記者陳建志攝）

    2021/08/29 16:43

    〔記者陳建志／台中報導〕受到疫情影響，國小學生從5月中旬開始停課至今，已經3個多月沒到校上學，因9月1日將順利返校開學，為了迎接110學年度的新生，還有舊生，龍井區龍泉國小老師，近日客串成工友推著割草機在學校操場草地推出「愛110」的字樣和愛心圖案，用創意迎接學生返校就讀。

    龍泉國小校長陳勇男表示，學校操場在跑道中間的草地，是學生運動、上體育課的重要場所，幾年前為了祝福畢業生勇敢飛翔築夢，自己和老師用割草機在草地推出「fly」字樣，學生都覺得很特別，之後學校舉辦100週年校慶時，再度推出「hope 100」字樣。

    陳勇男表示，今年因碰上本土疫情擴散，學校從5月中旬開始停課，一直延續到6月底，緊接著又是2個月的暑假，學生已經3個多月沒到學校上課，因為110學年度將在9月1日開學，為了歡迎新生成為龍泉大家族一員，也迎接舊生返校就讀，提議可在草地推出「愛110」字樣。

    27日時學務處的劉禎富組長與總務處的陳嘉玲，冒著豔陽揮汗扮起除草工，輪流推著割草機，在操場的草地上推出象徵愛的愛心圖案，還有110字樣，讓操場瞬間變得不一樣，將在9月1日歡迎學生到校上學後，再全面修剪草皮。

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