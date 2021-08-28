藍色．地景．海 苗南海地景藝術節精彩可期

伊祐噶照「心的觸角」高達4公尺，是裝置藝術展難得一見的「大物」。（圖由縣府文觀局提供）

2021/08/28 18:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府與台灣電力公司通霄發電廠合作，將於9月25日起推出為期1個月的「2021苗南海地景藝術節」，邀在地及國內外藝術家在通霄海水浴場、苑裡濱海藝文中心周邊展出32件地景藝術創作，盼於疫情趨緩後，帶給民眾耳目一新的苗南海濱藝術饗宴，精彩可期。

縣府文化觀光局表示，通苑位居苗栗縣西南端，擁有豐富在地文化與人文風貌，孕育出無數藝術巨擘，有「大師的故鄉」美名；這次活動由台電通霄發電廠贊助，策展人邱泰洋邀集康木祥、王龍德、尤里‧琴卡情科等24位在地及國內外藝術家，展出32件創作，在美麗苗南海濱，讓創作與地景相互對話。

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其中伊祐噶照的作品「心的觸角」高達4公尺，是裝置藝術展難得一見的「大物」，利用歷經沖刷的漂流木及鋸台邊裁剪下來的邊角耗材，化腐朽為神奇，做出讓人驚艷的作品。裝置藝術家張樸勻也打造出「奔跑吧石虎！」讓民眾可以近距離與石虎互動，同時石虎的關節可以活動，做姿奔跑的模樣，生動有趣。

另外，採現地創作的阿信．沙華克大型作品「魚雁往返」，創作團隊目前正以廢棄的魚網與回收廢棄塑膠及寶特瓶製作的環保布料結合，融入鮮明的個人風格及原住民圖案符碼，傳達其對海洋生態汙染與環境迫害造成的隱憂。

文觀局表示，為讓更多在地藝術工作者參與，屆時將邀30名創作者提供各類平面作品放大轉印，打造戶外大型美術館，假日將搭配藝文市集、深度體驗及藝文講座等。

張樸勻為這次藝術節打造「奔跑吧石虎！」為增加展出親近性，作品可讓民眾近距離互動。（圖由縣府文觀局提供）

阿信‧沙華克將現地創作「魚雁往返」。（圖由縣府文觀局提供）

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