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    開學前夕周末「嘉玲」 鹿港老街湧人潮

    暑假尾聲，連續兩天本土「嘉玲」，鹿港老街今天周末假日湧現人潮，天后宮商圈也有不少遊客。（記者湯世名攝）

    暑假尾聲，連續兩天本土「嘉玲」，鹿港老街今天周末假日湧現人潮，天后宮商圈也有不少遊客。（記者湯世名攝）

    2021/08/28 18:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕暑假尾聲，適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，且連續兩天本土「嘉玲」，彰化縣知名鹿港老街今天周末假日湧現人潮，許多遊客都是開學前夕特地帶著小孩出遊，小吃店家則說，疫情爆發期間假日幾乎沒人，今天適逢開學前夕最後一個周末假日，遊客人數明顯變多，粗估老街人潮回到疫情爆發前的6成以上。

    武漢肺炎本土疫情接連兩天「零確診」，鹿港老街今天出現久違的人潮，不少美食店出現用餐的遊客，小吃業者高興地說：「人潮回籠6成！」且逛老街的人潮中，親子出遊的不在少數，有遊客說悶了好幾個月，終於可以盡情的逛街。

    小吃業者指出，今年受武漢肺炎疫情影響，小吃美食店家生意慘淡，許多店家關門，其中，以往每逢假日都人潮爆滿的鹿港老街，疫情最嚴峻的5、6月間，假日幾乎都看不到遊客，他們也無法做生意。今天周末假日人潮明顯回籠，粗估人潮回復以往的6成，是這波疫情爆發以來最多的一次，顯示「遊客回來了！」

    業者配合防疫，店內都搭設隔板，還有定時做清消，甚至有小吃業者配備自動點餐機，讓消費者自助點餐、付款，避開人與人之間的接觸。

    鹿港當地居民說，7月疫情趨緩，防疫警戒降為2級，鹿港老街也沒有這麼多人潮，今天看到這麼多人，實在很開心；從台中市來鹿港老街的遊客說，這個周末是開學前的最後一個周末假日，特地利用暑假尾聲帶著孩子們出來逛街，大啖蚵仔煎、麵線、糯米炸。

    暑假尾聲，連續兩天本土「嘉玲」，鹿港老街今天周末假日湧現人潮。（記者湯世名攝）

    暑假尾聲，連續兩天本土「嘉玲」，鹿港老街今天周末假日湧現人潮。（記者湯世名攝）

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