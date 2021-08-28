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    苗栗坤輿掩埋場入口混凝土塊路障引爭議 百警戒備僵持7小時移除3塊

    自救會在坤輿公司入口設置的大型混凝土塊路障。（記者彭健禮攝）

    自救會在坤輿公司入口設置的大型混凝土塊路障。（記者彭健禮攝）

    2021/08/28 17:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場案，因地方長期抗爭，縣府3月初已宣布中止業者的試運轉計畫，但自救會迄今仍在基地入口設路障長期監控。今天上午案場旁地主以建房為由找來大型拖吊車，試圖吊離自救會設在入口處、台1線旁大型混凝土塊路障，居民也集結對抗，苗栗警方為避免衝突出動上百警力戒備，經長達近7個小時協調，自救會同意吊移3混凝土塊，讓出入口得以讓卡車通過。

    坤輿在龍昇村申請設置事業廢棄物掩埋場，去年底縣府核准業者的試運轉計畫，但遭地方居民強烈反對，組自救會於今年元月初開始在掩埋場入口埋鍋造飯抗爭，質疑設場會汙染周邊環境及農地，要求縣府撤銷許可，期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因居民抗爭不斷，縣府3月間宣布中止坤輿的試運轉計畫。

    但案場旁尚有私人土地，上午地主委託范姓代表人找來多輛大型拖吊車，試圖清除自救會設於台1線旁、坤輿入口處多塊重達3噸的大型混凝土塊路障。自救會及居民聞訊趕到，質疑對方是坤輿假借名義的做法，雙方僵持，竹南警分局也由全縣各警分局支援，出動上百名警力於現場維護秩序。

    范姓代表則否認與坤輿有關，並表示人民有陳抗的權利，但自救會在道路範圍違法設路障，卻不見公權力排除，強調地主是合法申請蓋屋， 並要求警方應強制排除非法占用道路的路障。

    雙方各執一詞，從上午8點半就開始對峙，經持續溝通協調，最終於下午3點半許，自救會同意讓業者吊移3混凝土塊，讓出入口稍大，得以讓卡車通過。

    苗栗縣警方出動大批警力到現場維持秩序，避免發生脫序行為。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣警方出動大批警力到現場維持秩序，避免發生脫序行為。（記者彭健禮攝）

    范姓代表（中）否認與坤輿有關，指責自救會在道路範圍違法設路障，卻不見公權力排除。（記者彭健禮攝）

    范姓代表（中）否認與坤輿有關，指責自救會在道路範圍違法設路障，卻不見公權力排除。（記者彭健禮攝）

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