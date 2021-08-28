大稻埕疫情期間首度推出展覽 盼帶動人潮

大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰講述展覽內容。（記者楊心慧攝）

2021/08/28 17:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大稻埕以年貨大街聞名，多數民眾的印象僅有年貨大街、霞海城隍廟，為讓民眾更了解大稻埕，大稻埕創意街區發展協會舉辦「大稻埕的四季感知生活特展」，是大稻埕在疫情期間首度推出的展覽，大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰表示，疫情期間影響大稻埕迪化商圈人潮，也希望藉著展覽，與店家串聯帶動人潮。

大稻埕作為文化啟蒙的發源地，過去更是南北貨、茶葉、布匹、中藥的集散地，走進大稻埕隨處可見巴洛克式、清代閩南式的街屋，並保有完整百年商貿的街廓，是台北市少有的老城區，至今這些產業雖然還在當地，卻隨著時間逐漸被人淡忘。

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大稻埕的四季感知生活特展展出大稻埕從哪賺到第一桶金、茶箱外刷上嘜頭（mark）密碼的秘密、大稻埕小過年的城隍壽誕、城隍爺跟餅店的不解之緣、大稻埕波麗路西餐廳是當年文青、藝術家交流展出或聚會的地方，這次現場還展出波麗路具有歷史的餐具及桌椅。

台北市茶商業同業公會總幹事游茂盛表示，大稻埕最早是因茶葉開始發展才興盛，後來茶葉業者改往各地遷移，部分民眾不曉得大稻埕與茶的淵源，這次展覽中也借出不少茶相關的資料、物品展出。

吳孟寰指出，大稻埕在疫情期間首度推出的展覽就是「大稻埕的四季感知生活特展」，即日起至12月26日止，在迪化街一段127號，集結在地力量、資訊辦得展覽，目前迪化街商圈也深受疫情影響，希望大家來看展後，可到商圈走走，也可以實際去波麗路西餐廳看看、霞海城隍廟拜拜、吃個在地魷魚羹、到餅店買餅，盼能帶動人潮。

大稻埕的四季感知生活特展。（記者楊心慧攝）

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