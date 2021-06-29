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    首頁　>　生活

    竹縣確診+4、死亡+2 均與長照醫療機構有關

    新竹縣長楊文科今宣布，全縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例破百，其中近9成都來自機構或家庭內的群聚感染。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科今宣布，全縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例破百，其中近9成都來自機構或家庭內的群聚感染。（記者黃美珠攝）

    2021/06/29 16:23

    ［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天新增4例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，並有2名確診病患死亡。縣長楊文科表示，新增確診者中，3人為長照C機構染疫女照服員（案14355）的妹妹（案14811）、媽媽（案14812）及爸爸（案14837），另1人為醫療B機構的50多歲住院男病患（案14813）。至於死亡的案13913、13503，均為竹東2家長照機構的住民，生前都有慢性病史。

    案14355當初是因機構內男住民（案12292）確診，而被匡列獨自於自家3樓居家隔離，跟住在1、2樓的家人沒有任何接觸，所以在案14355因解除隔離前採檢，被判定為無症狀感染者後，3人都沒有被匡列為接觸者。

    後來由於縣府鎖定照服員問題，在竹東某社區大樓做多波普篩，他們3人主動參加上週六的第3場次，沒想到先後確診，共有16名接觸者，經疫調顯示3處高風險公共場所，包括竹東東寧路3段100號1樓鴻宇美式炸雞、竹東東峰路13號能安藥局、北埔埔心街74號OK超商。

    案14813為B醫療機構C病房長期住民，從5月底起配合院內感控機制措施，先後4次PCR都陰性，直到27日發燒、咳嗽立刻隔離採檢才確診，包括其他住院病患、護理、清潔人員等，共51人被匡列，他沒有公共場所活動史。

    楊文科說，全縣至今累計102人確診，其中，62人目前住院治療中，34人出院，有6人不幸死亡。

    這102例確診，有66例來自機構群聚，佔全部患者的64.7%；家庭群聚25例、佔24.5%；其餘個別接觸者有11例、約佔10.8%。機構群聚部分，以長照機構56人確診最多、佔84.8%；其餘10例則出自醫療機構、佔15.2%，

    由此可見，全縣近9成確診個案，都來自機構和家庭，足見確診患者仍以特定範圍內的群聚感染為主，社區相對安全，但縣府目前仍持續監控竹東高風險社區，以避免疫情擴散，隨時視需要啟動快篩部隊，前進社區執行快篩。

    相關新聞請見︰

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    新竹縣確診個案類型分析。（圖由縣府提供）

    新竹縣確診個案類型分析。（圖由縣府提供）

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