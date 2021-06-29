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    丁守中是「醫院董事」符第一類施打資格 北市衛生局不罰振興醫院

    振興醫院幫丁守中施打疫苗引議。（本報合成）

    振興醫院幫丁守中施打疫苗引議。（本報合成）

    2021/06/29 14:57

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨前立委丁守中日前發文證實已打AZ疫苗，還自爆5月26日醫院通知他屬於第一類施打對象，北市府追查發現與丁守中同批在振興醫院施打疫苗的多達百人。不過台北市衛生局表示，第一類優先接種對象包含醫事人員以及在醫療院所工作的非醫事人員，丁守中是醫院董事符合定義，無法對振興醫院開罰。

    衛生局表示，第一類優先接種對象包含醫事人員以及在醫療院所工作的非醫事人員，醫院董事符合定義，因此無法對振興醫院開罰。衛生局也強調，過去禾馨醫療施打對象，包含非屬第一類優先接種對象的「禾膳股份有限公司」關係企業人員，兩者不能混唯一談。

    北市議員許淑華調閱資料發現，振興醫院從3月22日至6月24日，有2422劑打的是「非醫事人員」，她呼籲市府說清楚2422劑疫苗，究竟打了那些人。她也質疑，市府遲遲不敢公布好心肝診所違規施打的細節，卻公布禾馨診所的違規人數，現在面對振興醫院也一樣不願對外說明。

    衛生局表示，從3月份開始施打疫苗至今，疫苗配發、造冊、接種都是照中央規定辦理，若民眾認為特定醫療院所有造冊不實或施打特權疫苗可提出具體事證檢舉，衛生局會稽查。衛生局說，若要清查會將名單一筆筆比對身分、職業，但疫情期間希望將人力用在刀口上。

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