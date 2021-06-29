破萬人搶登記！台中市疫苗殘劑系統一度當機 議員實測要求改善

林德宇點進候補欄卻見空白畫面。（林德宇提供）

2021/06/29 11:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天上午9點起開放民眾上網登記6月30日提供給75歲長輩施打AZ疫苗的殘劑，有多位市議員進行測試，發現不是當機就是花了15鐘才能登錄，接著還要等15分鐘才送出，要求市府要加大頻寬及改善系統。

台中市政府表示，目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，提醒民眾09:00-13:00皆可預約，只要在下午13:00前完成線上申請即可，並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。

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為了解系統是否順暢，民進黨市議員林德宇上午９點就上網，他表示，系統開放後不到5分鐘就當機，完全連不上，未來每日每次開放預約都會湧入大批民眾登記，市府應做好相應準備，不能讓民眾在線上苦等網站恢復正常的情形成為常態。

林德宇表示，他和助理今日在系統表定開放的9點前就開啟系統，約8時55分系統就啟用能登入，順利完成預約申請，頁面算是簡單明瞭好操作。不料時間一過9點卻發現預約系統當掉連不上去，遲至9時30分才又恢復正常 ，但後來又故障無法使用。

林德宇指出，未來每一次開放預約殘劑施打，都會有大量的流量，市府應做好壓力測試及相關準備才讓系統上線；他要求，市府應在下次開放預約前，盡速改善系統，不要再讓民眾在電腦前苦苦守候。

國民黨市議員楊正中於上午9點上網，但到了09:17才終於進入登記網站，一分鐘內填寫好姓名、身分證字號、電話及選擇鄰近施打的快打站，但「送出」按鈕遲遲無法送出，直至09:30重整網頁重新鍵入相關資料，並於09:34終於送出，但送出後得到的是一串亂碼的白色網頁，又再重整之後，09:37才得到案號申請完成預約的網頁通知。

楊正中表示，今為殘劑系統上線第一天，許多民眾都很關心可否施打到疫苗，因此都急著搶頭香，才造成塞車。

楊正中認為，填寫資料部分已簡化許多流程，惟網站流量寬頻不足，許多人遲遲無法進入網站，建議市府網站可以顯示線上人數警示，讓民眾得以自己評估網站人數超載，並選擇晚一點再登入網站登記，因殘劑預約後仍待電腦隨機抽樣，傍晚6點才會公布預約的排序名單。

楊正中強調，一切緣由還是疫苗不足，否則民眾何須連殘劑都需要搶？

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楊正中表示，花了15分鐘終於得以進入網頁，登錄好了又要花15分鐘才成功送出。（楊正中提供）

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