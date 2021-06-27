台中架設疫苗「殘劑地圖」網路預約 接到電話須30分鐘內報到

台中架設「殘劑地圖」公告開放網路預約排序打。（圖：市府提供）

2021/06/27 17:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕疫苗數量有限且接種對象受限，中央雖開放民眾接種殘劑，考量公平性，台中市架設「台中市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗殘劑施打資訊網」，訂明日正式上線，依疫苗數量，在接種殘劑前2日公告接種殘劑地點，前一日開放網路預約並亂數排序，施打當日視實際殘劑量電話通知接種者，接到電話者必須30分鐘到場完成報到後即接種，市府盼透明公開公平，讓民眾不怕「沒關係」，人人有機會接種。

台中市長盧秀燕強調，疫苗是疫情唯一解方，但現在國內疫苗數很少，變成珍貴資源，連零星的殘劑民眾都「針針計較」，可以理解大家的心情，希望以施打公平、預約公開、名單公布原則分配資源，讓民眾都有機會受到服務。

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研考會主委吳皇昇指出，研考會與資訊中心架殘劑施打資訊網，網上分3階段提供民眾預約登記施打殘劑，施打站點因疫苗數量及施打情形每日機動調整，第一階段依中央每批次配送之疫苗數量的情況，在開放殘劑施打前2日會先公告可預約的衛生所或快打站及疫苗種類。

第二階段訂施打前一日自上午9點至下午1點開放想接種的民眾登記預約，到該日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告在網站，同時會以簡訊通知排序較前面有可能排到的民眾留意接種通知。

第三階段則到施打當日，由各站點指揮官依現場實際的殘劑數量，按前一天排序的序位對象，以電話聯絡通知民眾施打，並於網站公告每日殘劑的施打名單。

台中市新聞局長黃國瑋指出，疫苗殘劑指的是每個施打處每日最後一瓶疫苗所剩餘劑，可能只有零星劑量，約莫施打2至3人，並非如民眾所想的可能有幾百劑的殘劑。

吳皇昇指出，畢竟疫苗開封後有時效性，民眾若在施打當日接獲電話通知後，必須在30分鐘內到場完成報到後接種，若逾時就通知後補者遞補，以免浪費資源，提醒民眾進行線上預約候補時，應就施打日期及可就近前往的施打站點來評估登記。

吳皇昇另指出，依中央規定需年滿18歲以上民眾才能施打疫苗，另為避免佔用名額，每人每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準，市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性。

吳皇昇指出，台中市殘劑施打資訊網預計於6月28日正式上線，其公告提供的預約施打站點以本市衛生所及快打站為主，醫療院所、診所部份則應遵照中央發佈之指引及市府衛生局規定為民眾施打。

他另指出，各疫苗施打站點因疫苗數量及施打情形每日機動調整，各站殘劑情況不一，若民眾已登記但當日未能被安排到施打，下一次必須重新申請預約候補，並非預約一次的排序就一直輪下去，提醒民眾注意。

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