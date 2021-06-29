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    指揮中心：簡訊實聯制只是輔助 仍需精準疫調

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有跟地方政府說明實聯制是疫調輔助工具，還是要透過精準疫調掌握接觸狀況。（資料照，指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有跟地方政府說明實聯制是疫調輔助工具，還是要透過精準疫調掌握接觸狀況。（資料照，指揮中心提供）

    2021/06/29 10:05

    〔記者簡惠茹／台北報導］媒體報導有地方政府反映以簡訊實聯制進行疫調，資訊量大、提供速度慢，中央流行疫情指揮中心今天說明簡訊實聯制的設計目的，指揮中心表示，實聯制是疫調輔助工具，只會出現抵達時間和場所代碼，還是要透過精準疫調掌握接觸狀況。

    中央流行疫情指揮中心今天上午舉行全國防疫會議會後記者會，會中副指揮官陳宗彥表示，今天會中有跟地方政府說明實聯制是疫調輔助工具，還是要透過精準疫調掌握接觸狀況。

    陳宗彥表示，實聯制推動是作為輔助疫調工具，而不是當作疫調完整的工具，當時設計實聯制的時候希望讓資料越簡單越好，所以只會出現傳送時間，以及到哪個位置，今天會中有讓地方政府充分了解是輔助工具，因為只會出現抵達時間而沒有離開時間，只有商店店家機關場所的代碼，知道他確實到過這個地方，進到場所跟誰接觸停留多久還是要透過精準疫調掌握落實。

    媒體進一步追問，媒體報導澎湖、高雄都有提到想用簡訊實聯制線索進行疫調，但是資訊量大、難以提供，不然就是提供速度太慢，地方政府是否有在會議反映此事？陳宗彥表示，今天會中地方政府沒有反映此事。

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