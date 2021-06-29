她月花7千叫外送！商品重量都幫算好 網讚：感謝乾媽

有女網友在臉書分享，自己點外送平台的超市外送，都會把重量給算好，避免超重讓外送員提不動，或是讓機車無法運送，貼心舉動令網友紛紛大讚，真是天使客人。（資料照）

2021/06/29 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕因疫情緣故，許多人會選擇待在家中減少出門，利用外送平台來點餐，顧客習性大多不一樣，難免會遇到奧客，但也會遇到難得的好客人。有女網友在臉書分享，自己點外送平台的超市外送，都會把重量給算好，避免超重讓外送員提不動，或是讓機車無法運送，這樣的貼心舉動，文章曝光令外送員們紛紛直呼，「真是天使客人，感謝乾媽讓我們有錢賺」。

有女網友在臉書粉專「外送員的奇聞怪事」發文，表示自己疫情期間很常叫外送，每天都會看平台上是否有新餐廳加入，也會利用平台超市外送購買日常用品，原PO提到若是購買超市外送，她會先算好重量，因考量到外送員是否提得動，還有摩托車是否放得下，以及自己是否拿得動這一袋東西上樓，通常一筆訂單不超過2.5公斤。原PO說，光是30天就叫了40次外送，並曬出1張自己的刷卡帳單。

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文章曝光，網友紛紛大讚她的貼心舉動，「能考量熊貓超市商品的重量，你真的是天使」、「謝謝乾媽讓我們有錢賺而且還是好咖」、「你是個好客人，我都想給你小費了」、「優質客人，妳如果叫我幫妳每天送上樓，我也願意」、「每個客人跟妳一樣，世界就和平了」、「謝謝優質客戶點餐！ 有您的點餐才有我們能跑單外送的服務」。

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有女網友在臉書分享，自己點外送平台的超市外送，都會把重量給算好，避免超重讓外送員提不動，或是讓機車無法運送，貼心舉動令網友紛紛大讚，真是天使客人。（圖擷取自臉書外送員的奇聞怪事）

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