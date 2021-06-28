細說青埔！ 「青龍人」邀他化身「土龍說書人」

邱奕勝（左2）穿上「青龍人」團服，接受「青埔好靠近」團隊的採訪。（記者李容萍攝）

2021/06/28 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕Podcast（播客）是最新流行的網路接收音訊媒體，聽眾可下載或串流當中的檔案用以欣賞。關心桃園青埔發展的地區型Podcast頻道「青埔好靠近」，自比「青龍人」，是比「天龍人」更愛自嘲和KUSO，在第二季首集邀請家族在青埔已經傳承「六代」、也是在地「青埔最大咖」的桃園市議會議長邱奕勝，化身為「土龍說書人」，細說青埔的昨日、今日和明日。

去年8月2日成立的Podcast頻道「青埔好靠近」，主持人「喵喵」是在海外15年的正宗桃園青年，去年初因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的原因回到台灣，深感沒有在地朋友，自創此社群找在地朋友；社群年度班長「想想」則是電子集團子公司高管秘書。

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「青埔好靠近」製作初衷是透過「聲音」、有「質感、在地知識」內容分享，陪伴青埔人日常的生活大小事，且以「文化創意」理念打造「在地認同感、歸屬感」， 加上「溫度和創意」，實現青埔特區獨有的「在地風土學」，讓城市長出的無限可能；第一季節目曾邀請社群工作人員、市議員徐景文、青埔建商和在地特色店家、診所，從青埔房價、青埔交通到地方媽媽最關心的小兒過敏、奧客等，聊不完的青埔話題。

擔任新一季首集開講來賓邱奕勝表示，青埔每天都在變化，每天都在進步！青埔特區擁有機場捷運、高鐵二大交通議題，近年區域人氣居高不下，不只受桃園在地人喜愛，還吸引雙北首購族進場，以及有差旅需求的國內外商務人士移居，族群組成多元且普遍年輕化，是桃園市發展最具潛力的地區。

他也以老青埔人身分和來訪的新移民分享青埔過去曾有過老戲院，區內圓光禪寺是中壢最古老的寺廟也是佛光山開山宗長星雲大師在國共內戰期間，參與僧侶救護隊並於1949年春來到台灣，​最初就在圓光禪寺修行的過往！

「青埔好靠近」團隊自比青龍人，是比天龍人更愛自嘲和KUSO！（記者李容萍翻攝）

「青埔好靠近」社群年度班長「想想」。（記者李容萍翻攝）

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