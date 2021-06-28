19年前同框阿扁！ 「國民女婿」羅一鈞青澀帥照曝光

羅一鈞則是2001年第一屆36位外交役男之一，派駐有「非洲溫暖之心」之稱的馬拉威姆祖祖醫療團服務。（本報合成）

2021/06/28 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，近日疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞因沉著、冷靜及深具同理心等特質，深受網友好評，甚至還被婆媽界封為「國民女婿」。對此，前總統陳水扁也PO出19年前訪問非洲邦交國馬拉威時，他與羅一鈞同框照片，並細數羅一鈞投身「防疫醫師」的經歷，意外讓羅一鈞19年前的青澀照也曝光，陳也直呼「羅一鈞醫師，台灣感謝有你」。

陳致中27日在臉書PO出一張陳水扁和羅一鈞的合照，並表示「2002年7月陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，當地聞愛滋色變，但左方合照裡頭站在右邊這位年輕醫師卻自願前來，他是當年台灣駐馬拉威醫療團的外交替代役，充滿熱情抱負的史懷哲精神，是不是有一點眼熟？沒有錯，他就是防疫這段時間我們每日在CDC記者會上所看到的羅一鈞」。

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陳致中說，「十幾年過去了，從愛滋病、伊波拉到新冠肺炎，羅一鈞的故事、無數跟他一樣在第一線打仗的醫護人員的形影，讓我們在疫情黑暗中看見台灣人奉獻自己而為彼此綻放的光！」

而陳水扁28日晚間也在臉書PO照回憶，「再挖19年前羅一鈞與阿扁同框照片，原來出自第101期總統府阿扁電子報。『國民女婿』羅一鈞青澀舊照曝光，媒體報導是陳致中挖出他19年前合體前總統陳水扁，阿扁終於找到這是外交部國合會，轉載總統府阿扁電子報第101期阿扁行腳的文章《醫療外交的先鋒-羅一鈞》，合體時間2002.7.6」。

陳水扁說，外交替代役，是他在2000年8月結束中美洲與非洲6個友邦國家國是訪問後所倡議，而羅一鈞則是2001年第一屆36位外交役男之一，派駐有「非洲溫暖之心」之稱的馬拉威姆祖祖醫療團服務。

陳水扁指出，2002年7月他二度訪問非洲，也是第一位到訪馬國的台灣總統，特地向最辛苦最偉大的「台灣史懷哲」羅一鈞等致敬感謝，伴手禮是台灣泡麵；「2003年全民抗煞大作戰，美國建議台灣設置防疫醫師，2005年9月，首批防疫特種部隊-防疫醫師7位正式成軍，立即投入第一線即時疫調工作。2008年7月，羅一鈞考取防疫醫師再度展現他對公衛的高度熱情。曾任首席防疫醫師，目前為CDC副署長」。

陳水扁也在文末大讚，「羅一鈞醫師，台灣感謝有你！」網友也紛紛留言，「學霸羅副...無倫能比，把所學貢獻給台灣！」、「這張相片很珍貴」、「英雄！」。

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疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（見圖）因沉著、冷靜及深具同理心等特質，深受網友好評，甚至還被婆媽界封為「國民女婿」。（指揮中心提供）

羅一鈞19年前的青澀照也曝光，當時他與時任總統陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，陳也發文細數羅一鈞投身「防疫醫師」的經歷，直呼「羅一鈞醫師，台灣感謝有你」。（圖取自陳水扁臉書）

陳致中說，「十幾年過去了，從愛滋病、伊波拉到新冠肺炎，羅一鈞的故事、無數跟他一樣在第一線打仗的醫護人員的形影，讓我們在疫情黑暗中看見台灣人奉獻自己而為彼此綻放的光！」（圖取自陳致中臉書）

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